Vlna horúčav na Slovensku pokračuje. Extrémne teploty nad 30 stupňov budú pokračovať aj najbližšie dni.

Meteorológovia dokonca pre niektoré časti predpovedajú, že teplota stúpne aj nad 35 stupňov. "Uvedená teplota vzduchu je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavá a pravdepodobnosť poškodenia zdravia nadmerným zaťažením organizmu u niektorých osôb je vysoká," upozorňuje SHMÚ. Varuje tiež pred možnou tvorbou požiarov.

Niektoré oblasti však vyslobodia dažde a miestami aj búrky. "V teplom vzduchu sa však popoludní, predovšetkým v horských oblastiach stredného Slovenska začne vytvárať kopovitá oblačnosť a práve z tejto kopovitej oblačnosti sa môžu postupne sformovať prehánky, či dokonca búrky," píše portál imeteo.sk na svojom webe.

Búrky by mali navyše so zajtrajším dňom pribudnúť. "Cez naše územie totiž začne postupovať studený front, ktorý prinesie početné prehánky a búrky a práve počas zajtrajšieho dňa by už búrky mohli byť na našom území aj intenzívnejšie," vysvetľuje portál.

Podľa grafov SHMÚ by sa osvieženia mal dočkať najmä západ krajiny. Celé Slovensko by sa najbližšie malo schladiť až vo štvrtok.