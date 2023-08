Umelci počas 10 dňového pobytu v nádhernom priestore banskoštiavnického Arboréta Kysihýbel vytvoria obrazy a sochy na vopred stanovenú tému, ktoré putujú na vernisáž a výstavu do Galérie Jula Bindera v Banskej Štiavnici. Konečným cieľom je však vytvorenie Exteriérovej galérie súčasnej sochy v Arboréte Kysihýbel. Tá vzniká aj s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.

Igor Kuhn, výkonný riaditeľ OOCR Región Banská Štiavnica: “Arborétum v Kysihýbli vzniklo v roku 1900 pri slávnej banskoštiavnickej Akadémii. Je v ňom asi 300 druhov stromov a kríkov z celého sveta, vrátane sekvojí. Je to nádherné miesto na prechádzku, oddych a poznanie iba pár minút od Štiavnice, naším zámerom je lepšie ho predstaviť širšej verejnosti. Drevené sochy rozmiestnené medzi stromami, na lúke, či pri rybníčku robia Arborétum ešte príťažlivejším. Za desať rokov tam budeme mať do 50 sôch.”

Andrej Šoka, výtvarník a spoluorganizátor bližšie informuje: “VLNOOBJEKT 2023 prebehol od 14. júna do 25. júna v Arboréte Kysihýbel. Po 1. ročníku v roku 2022 so širšie nastavenou témou Recyklácie priniesol tento ročník tému Domov, chápanú široko ako metaforu príbytku, pocitu istoty, domova, koreňov, planéty ako miesta nášho prebývania a podobne. Podujatie komunikuje aktuálne princípy tvorby, súčasné spoločensko-politické témy a širšie kontexty, pričom pracuje s princípmi site specific a land art tvorby s využitím lokálnych zdrojov, ako je napríklad kalamitné drevo a vytvorené sochy, či objekty vracia do ich pôvodného prostredia.”

Ktoré verejné priestory ešte sochy zdobia, si prečítajte na ďalšej strane: