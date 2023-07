Cyklotrasa Štiavnická Anča, schody na Sitno, či plávajúci pontón na Klingeri. To je len pár projektov v Banskej Štiavnici, za ktorými stojí exminister Ľudoví Kaník. Ten aktuálne len kúsok od tajchu Klinger stavia apartmány. Niektorí domáci však s výstavbou nesúhlasia.

O zámere postaviť pri tomto navštevovanom tajchu apartmánový dom hovoril ešte v roku 2019 bývalý majiteľ pozemku z Levíc. Tomu sa však stavbu na mieste, kde sa roky nachádzala len ruina starého domu, zrealizovať nepodarilo. Preto napokon projekt predal aj s platným stavebným povolením novému vlastníkovi. A tým nie je nik iný, ako syn exministra Ľudovíta Kaníka, Matúš Kaník. Výstavbu však realizuje jeho otec.

“Predchádzajúci majiteľ, ktorý rozbehol tento projekt, čelil viacerým neopodstatneným atakom. Nech urobíte čokoľvek, vždy sa nájde niekto, kto bude proti,” povedal nám Ľudovít Kaník s tým, že sú ľudia, ktorí sa radšej budú pozerať, ako domy chátrajú a mesto upadá, než by uvítali iniciatívu a investíciu, ktorá domy zachraňuje a tie, ktoré už spadli, znovu stavia.

“Radšej sa pozerajú na hromadu sutín, než na stavbu, ktorá obnovuje to, čo niekedy existovalo. Závisť a neprajnosť je pre ich konanie určujúca,” tvrdí rozhorčene. S výstavbou apartmánového domu už exminister začal a aktuálne stoja na mieste bývalej ruiny už nové základy. Dokončený by mal byť v máji budúceho roka. Vzniknúť by tam malo 15 apartmánov s parkovacími miestami.

Niektorí domáci, najmä tí, ktorí v blízkosti výstavby bývajú, touto novinkou nadšení nie sú. “Nejdeme sa k tomu radšej vyjadrovať, ani k pánovi Kaníkovi,” nepríjemne nás odbili susedia. “Je tu bordel, strašný hluk a takto nám ničia prírodu,” povedal nám pán, ktorého sme stretli na mieste.

