Dolaďujú detaily! Na ulici, respektíve bulvári Mlynské nivy v bratislavskom Ružinove už dokončujú posledné práce a úpravy pred jeho otvorením. Redakcia Plus JEDEN DEŇ sa bola pozrieť, ako to v týchto dňoch na bulvári vyzerá.

Po viac než dvoch rokoch od začiatku rekonštrukcie Mlynských nív sa obyvatelia aj návštevníci hlavného mesta konečne dočkajú otvorenia tejto dôležitej dopravnej tepny. Otvorenie bulváru pre automobilovú a mestskú hromadnú dopravu (MHD), ako aj pre peších a cyklistov by sa malo uskutočniť už onedlho a to začiatkom novembra. "Otvorenie ulice je po spoločnej dohode s magistrátom naplánované na začiatok novembra, konkrétny termín v blízkom čase upresníme spoločne so staviteľom,"uviedla PR manažérka investora, spoločnosti HB Reavis, Martina Jamrichová.

Na bulvári v súčasnosti robia posledné práce, takmer hotové sú aj autobusové zastávky, okoloidúci si môžu všimnúť, že nainštalované sú už aj informačné tabule s jednotlivými spojmi MHD. Jednou zo zaujímavostí sú tiež cyklosemafory vo výške očí, ktoré sú na Slovensku raritou. "Teším sa, že to už bude otvorené konečne. Určite to odľahčí dopravu a mnohým aj skráti cestu do práce či na nákupy,"povedala nám Zuzana (35) z Bratislavy.

Podľa Martiny Jamrichovej hrubé stavebné práce na ulici Mlynské nivy boli ukončené, aktuálne prebiehajú povrchové úpravy a výsadba zelene. Práve tá je však v posledných dňoch medializovanou témou, investor údajne nedosadil zatiaľ stromy a kríky tak, ako sľuboval. Podľa slov jeho hovorkyne sa ale výsadba zelene v súčasnosti na bulvári vykonáva a magistrát tiež deklaruje, že výsadba bude naďalej pokračovať.

"Stromy budú vysadené ešte túto jeseň, teda v čase výsadieb. Tento týždeň sa budú na Mlynských nivách montovať značky na portály a dokončovať trakčné vedenie a sadenie stromov je potrebné zladiť aj s týmito činnosťami. Výsadbu tiež môže ovplyvniť počasie," vysvetlila na margo zatiaľ chýbajúcej zelene hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová.

Hrubé stavebné práce na ulici Mlynské nivy v Bratislave boli ukončené. Otvorenie ulice je naplánované na prelome októbra a novembra. Rozsiahlu rekonštrukciu časti Mlynských nív začal investor v máji 2018 so zámerom vybudovať tu nový mestský bulvár. Časť Mlynských nív pre túto rekonštrukciu v polovici februára 2019 uzatvorili pre dopravu Zdroj: MICHAL SMRČOK

Rekonštrukcia ulice tak ide do finále. "Venujeme sa už kolaudácii mnohých stavebných objektov," dodala ďalej hovorkyňa HB Reavis.

Dopravný podnik je pripravený

Na otvorenie bulváru je nachystaný aj Dopravný podnik Bratislava (DPB), ktorý v súčasnosti pripravuje všetko tak, aby MHD mohla začať premávať. "My pripravujeme všetko tak, aby sa mohli linky vrátiť na pôvodné trasy hneď, ako to bude možné," uviedla jeho hovorkyňa Ľubica Melcerová.