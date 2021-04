Crohnovu chorobu jej diagnostikovali ako desaťročnému dievčatku. Ochorenie nakoniec dospelo do fázy, kedy jej bolo potrebné operačným zákrokom zaviesť dočasnú stómiu, vďaka ktorej stolica vychádza z tenkého čreva priamo z brucha do sáčku. Pozitívne naladená Erika sa však ani zďaleka nevzdáva a povzbudzuje tých IBD pacientov, ktorí neberú toto ochorenie tak optimisticky.

Začalo to obyčajnými bolesťami brucha a chronickou únavou. Podľa študentky medicíny Eriky (23) trvalo až rok, kým doktori zistili, akou diagnózou trpí. „Prešli sme asi všetky oddelenia, ktoré existujú, kým prišli na to, že je to Crohnova choroba,“ spomína Erika, pre ktorú bolo zistenie v konečnom dôsledku úľavou. „S rodičmi sme boli radi, keď sme sa konečne dozvedeli o čo ide a navyše sa to dá liečiť,“ vysvetlila.

Študentka medicíny Erika (23) ma Crohnovu chorobu už 13 rokov Zdroj: Archív ET

Zo začiatku brala len klasickú medikamentóznu liečbu. Tá jej však nezaberala, a tak sa k tomu pridala inovatívnejšia a účinnejšia biologická liečba. Okrem nej jej pomohli aj dva operačné zákroky. „Pred pol rokom mi vyviedli stómiu, aby cez hrubé črevo nič neprechádzalo a mohlo mať úplný pokoj. Nebolo vo veľmi dobrom stave,“ priblížila študentka.

So zákrokom bola stotožnená už od začiatku. „Keď mi doktorka povedala, že mi to môže pomôcť, hneď som s tým súhlasila. Dokonca som musela presvedčiť doktora na chirurgii, že to naozaj chcem,“ hovorí optimistka, ktorej je po operácii oveľa lepšie. „Ja som na toaletu nechodila raz denne, ale desať ráz. Je veľká výhoda, že teraz nemusím, lebo sa to niekde ukladá,“ priznala.

Do kategórie IBD nepatrí len Crohnova choroba, ale aj ulcerózna kolitída. „Podstatou nešpecifických zápalových ochorení čreva IBD je chybná imunitná reakcia vyvolávajúca zápal v tráviacom trakte,“ vysvetľuje gastroenterológ v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici, Jozef Baláž.

Kým ulcerózna kolitída postihuje len hrubé črevo, Crohnova choroba sa môže vyskytovať na rôznych úsekoch tráviaceho traktu. Obe diagnózy sú podľa doktora Baláža celoživotné, aj keď u väčšiny pacientov sa dá pomocou liekov dosiahnuť pokojný stav, tzv. remisiu, no pri zvýšenej záťaži, akou je stres alebo infekčné ochorenie, môže dôjsť k opätovnému vzplanutiu ochorenia, tzv. relaps.

„Počas relapsu vám niektorá nevhodná strava dráždi črevo a spôsobuje zvracanie alebo hnačky. Máte zvýšený počet stolíc, pričom niektorí pacienti ich majú aj desať či dvadsať za deň. Najhoršie sú permanentné stavy v bolestiach a kŕčoch,“ opisuje stavy spojené s ochoreniami, predsedníčka Slovak Crohn Clubu, Veronika Ivančíková.

Podobne ako Erika, aj Juraj je so stómiou stotožnený Zdroj: FB Slovak Crohn Club

Mnohí pacienti si ochorenie dlho nechcú priznať, viacerí sa o tom dokonca hanbia rozprávať pred doktormi. Iní sa zase stretávajú s nepochopením zo strany okolia. „Majú problémy so zamestnávateľom, ktorý nerozumie prečo musia byť tak často na PN. Aj veľa mladých ľudí je momentálne na invalidnom dôchodku. Nepríjemnosti im spôsobuje aj nepochopenie zo strany priateľov, pretože stretnutia s nimi musia kvôli náhlemu zhoršeniu stavu veľa ráz na poslednú chvíľu zrušiť,“ vysvetľuje Ivančíková.

