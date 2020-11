Cieľom rekonštrukcie bolo podľa hovorcu mesta Vladimíra Tomeka zachrániť a zrenovovať štadión, ktorý bol postavený ešte v roku 1967. Zlá technika strechy si však vynútila kompletnú odstávku štadióna.

Stavebné povolenie na jeho stavebné úpravy a rekonštrukciu strechy bolo vydané v apríli 2018. O mesiac neskôr zostal objekt kompletne uzavretý. Celková cena rekonštrukcie bola 4.876.759,61 eur s DPH.

"Myslím si, že sme jedna z mála samospráv, ktorá dokázala z vlastných zdrojov, bez eurofondov, bez podpory vlády dať päť miliónov eur zo svojho rozpočtu do rekonštrukcie. Ide nám o to, aby sa hokej v Prešove hral a aby zimné športy v našom meste nezanikli. Som veľmi rada, že aj keď možno s ročným oneskorením, ale predsa sa nám to podarilo zrealizovať," uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová počas štvrtkového brífingu.

Rekonštrukciou prešlo aj hľadisko, ktoré je v súčasnosti pripravené na montáž 3600 sedadiel. Financované budú prostredníctvom schválenej dotácie vo výške 175.000 eur z Prešovského samosprávneho kraja.

Pôvodne mala byť cena za rekonštrukciu nižšia. Podľa Turčanovej to, čo sa projektovalo podľa pôvodnej projektovej dokumentácie z roku 1967, tak po odkrytí strechy a venca sa zistilo, že už vtedy sa robili technické úpravy.

Ako povedala, majú naplánovanú druhú etapu rekonštrukcie v sume takmer dva milióny eur, ktorej súčasťou bude i obnova fasády. "Z mestských peňazí to už nedáme. Spoliehame sa na pomoc vlády, prípadne Fondu pre rozvoj športovej infraštruktúry," dodala Turčanová.