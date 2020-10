Podarilo sa! Po našom článku o tom, že pre hádky v samospráve v Liptovskom Mikuláši prišlo 25 rodín o mestské byty, sa veci pohli. Pridelili prvých 10 z nich! Primátor a poslanci sa po dvojročných sporoch dokázali konečne dohodnúť a ľudia, ktorí to najviac potrebujú, sa nemusia strachovať o svoju budúcnosť.

Mesto malo dva roky 25 prázdnych mestských nájomných bytov, ale pre spory v personálnom obsadení bytovej komisie sa nikto zo 427 žiadateľov k nim nemohol dostať. Nemal im ich kto prideliť. Mesto tak platilo poplatky za byty, hoci tie boli prázdne.

Primátor kontra poslanecká väčšina

Za spormi je situácia v samospráve. Primátor Ján Blcháč nemá v mestskom zastupiteľstve väčšinu, tú má opozícia. Primátor Blcháč tvrdil, že návrh na personálne obsadenie sociálnej a bytovej komisie predkladal mestskému zastupiteľstvu už 16-krát, poslanec Vincent Kultan zasa uviedol, že poslanci schválili prideľovanie bytov v rôznych variantoch už 7-krát. Napriek tomu boli stále prázdne.

Kultan uviedol, že poslanecká väčšina primátorovi ustúpila a ponúkla kompromis. „Aj túto voľbu však primátor vetoval. Je to o to smutnejšie, že jednou z problémových komisií bola sociálna komisia, bez ktorej nie je možné prideľovať mestské sociálne byty. Mesto vlastní 25 bytov, ktoré sú prázdne a mohli by slúžiť osamoteným matkám s malými deťmi, sociálne odkázaným rodinám, starým ľuďom, ktorí nemajú dosť peňazí na vlastné bývanie,“ uviedol Kultan.

Podľa Martina Alušica, hlavného kontrolóra mesta, primátor chcel byty rozdeľovať sám. „Viackrát navrhol, aby byty mohol prideľovať iba on sám, čo je cesta ku korupcii a rodinkárstvu,“rozohnil sa Alušic.

Zverejnenie problému pomohlo

Mesiac po zverejnení prvého článku sme sa primátora Blcháča pýtali, či sú mestské byty ešte stále prázdne. Z mestského úradu se dostali dobrú správu. „Poslanci sa po dvoch rokoch nezhôd a obštrukcií na septembrovom zastupiteľstve dopracovali k dohode a uznesenie o personálnom obsadení komisií schválili,“oznámila nám hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.

„Ján Blcháč prestal obštrukciami blokovať zvolenie sociálnej komisie a prideľovanie nájomných bytov až po druhom stanovisku prokuratúry, ktorá mu jednoznačne odkázala, že porušuje zákon. Roky primátor tvrdil, že poslanci konajú nezákonne a aj pre médiá sa tak vyjadril. Prokuratúra ho usvedčila z klamstva,“vysvetlil situáciu hlavný kontrolór mesta Martin Alušic.

Prvých 10 bytov už pridelili

Na svojom facebookovom profile Ján Blcháč už avizoval prideľovanie mestských nájomných bytov, ktoré bolo závislé od vytvorenia bytovej a sociálnej komisie. Tá po podpísaní uznesenia o jej personálnom obsadení začala fungovať a hneď rozhodla o priamom pridelení prvých desiatich bytov pre žiadateľov, ktorí boli posúdení ako najakútnejšie životné situácie.

Ďalšie voľné byty, ktorých je podľa našich informácií už 18, pôjdu v blízkom čase do losovania medzi súčasných 200 oprávnených žiadateľov. Pôvodne bolo prázdnych bytov 25, ale medzičasom sa uvoľnili ďalšie tri, takže bytová komisia môže spolu rozdeliť až 28 mestských bytov.