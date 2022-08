Na Petržalskej strane Bratislavy nájdete poklad, o ktorom mnohí nevedia. Hovoríme o Dunajských plážach, ktoré sa nachádzajú pri moste Lanfranconi, ale i pri Prístavnom moste.

Nádherné dlhočižné štrkové pláže lákajú mnohých Bratislavčanov. Pokiaľ už máte plné zuby preľudnených Zlatých Pieskov či Draždiaku, môžete počas horúcich dní zvoliť aj netradičné kúpanie priamo vo vodách Dunaju.

My sme sa vybrali na pláže pri Prístavnom moste. Táto návšteva bola v podstate náhodná, miesto sme objavili pri bežnej prechádzke. Vystúpili sme na zastávke "nákladný prístav" a pešo sme prešli cez Prístavný most.

Ďalej stačí prejsť kúsok vľavo po cyklotrase a nájsť vychodený chodníček lesom. Prejdete asi 10 minút pešo medzi stromami a ste tam! Naskytne sa vám unikátny pohľad na skutočne nádherné miesto a možno vás prekvapí, že ľudia sa tu zvyknú kúpať.

Hneď pri príchode stretávame muža, ktorý si sem vyšiel na prechádzku so synom a štvornohým miláčikom. "Ako malý som sa v Dunaji kúpal bežne. Je to normálna vec, iba ľudia majú predsudky," prihovoril sa nám muž s tým, že dodnes sa v Dunaji vykúpe a nevidí na tom nič zlé. A to ani my a preto sa v horúci deň vrháme do vody rovno v oblečení.

Voda je čistá a teplá, navyše je tu veľmi málo ľudí a slnko príjemne hreje. Z vyhriatych kameňov na pláži sála teplo a celkovo ide o veľmi príjemnú návštevu. Aj keď zájdete ďaleko od brehu, stále dočiahnete na dno. Napriek tomu však nejde o miesto vhodné na kúpanie sa s deťmi, pretože prúd je pomerne silný. Dospelí však takýto výlet určite ocenia. Na Dunajskú pláž pri Prístavnom moste sa teda vrátime o pár dní, no tentokrát si už berieme plavky. Toto miesto stojí za návštevu.

