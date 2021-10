„Dukát Karla Egona Fürstenberga je veľmi vzácny a je razený z roztaveného keltského pokladu, ktorý bol objavený presne pred 250 rokmi na krivoklátskom panstve kniežaťa Fürstenberga. Vyvolávacia cena dukátu bola 10 tisíc eur a cena 99-tisíc eur, za ktorú sa vydražil, prekročila naše očakávanie dvojnásobne,“ hovorí Elizej Macho z aukčného domu Macho & Chlapovič.

Vysoké predajné ceny dosiahli aj bankovky dražené v aukcii. Príkladom je 100 Koruna 1919, ktorej autorom je svetoznámy maliar, grafik a výtvarník Alfons Mucha. Patrila medzi najčastejšie falšované československé bankovky. Vzácny originál v nádhernom zberateľskom stave sa vydražil za 36 000 eur.

Vzácna stokoruna 1919 Zdroj: aukčný dom Macho & Chlapovič

Kupujúci na aukcii dražili osobne v sále alebo dražili cez internet a telefón. Súčasťou aukcie bolo 576 položiek, medzi ktorými boli mince, medaile, vyznamenania a bankovky.

Všetky položky v aukcii sa vydražili za 3,5 milióna eur.

Najslávnejší poklad zlatých keltských mincí bol objavený pri obci Podmokly. „Prvé mince tu boli objavené v roku 1771. Nálezcom bol údajne nádenník Janota, ktorý v údolí našiel zlaté lesklé kotúčiky a vzal ich domov deťom na hranie. Myslel si, že sú to mosadzné gombíky. Keď židovský podomový obchodník zistil, že to je zlato, správa sa rozšírila a dedinčania začali cielene prehľadávať miesto nálezu,“ pripomína históriu zlatých mincí Jiří Militký z numizmatického oddelenia Národního muzea v Prahe.

Krátkodobé zbohatnutie miestnych však netrvalo dlho, lebo sa o náleze dozvedeli na správe panstva a majiteľ Karel Egon z Fürstenbergu chcel mať zlatý poklad pre seba. Najal si drábov a tí z domácich mince doslova vytĺkli.

Anketa Myslíte si, že historické mince budú mať časom ešte väčšiu hodnotu? Áno 85% Nie 8% Neviem 7% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Že mince boli keltské, to v tom čase nikto netušil, dôležité bolo to, že boli z rýdzeho zlata. Spôsoby, akými vymáhali mince od nálezcov boli často veľmi kruté, dosiahli však to, že časť pokladu sa zhromaždila na křivoklátskom panstve v rukách Karla Egona Fürstenberga, ktorý bol veľmi vzdelaný a podporoval vedu a umenie. Dodnes je zachovaná jeho knižnica obsahujúca viac ako 20-tisíc zväzkov.

Keltské mince roztavili a razili dukáty

Objav pokladal on aj aristokratické kruhy za šťastné znamenie. Získané mince uložili na Křivokláte, roztriedili ich a spočítali. Karel Egon sa na mince pozeral ako na zlato, a tak mince predal pražskej mincovni na roztavenie a kov bol využitý na razbu vládnych dukátov Márie Terézie s rokom 1771.

Článok pokračuje na ďalšej strane