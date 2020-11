Prvé kolo veľkého testovania Slovákov bolo úspešné. Lenže pri druhom to vyzeralo na fiasko. Samosprávy jasne odkázali premiérovi Matovičovi i vláde, čo si o tom myslia. Navrhli, ako to urobiť lepšie a efektívnejšie.

Premiér Igor Matovič poďakoval včera večer za prvé kolo celoplošného testovania národa. Bodaj by nie: na odbery prišlo neuveriteľných 3 625 332 ľudí - nech už boli ich dôvody akékoľvek - a testovanie odhalilo 38 359 nakazených osôb. Matovič dodal, že ak by nešli okamžite do karantény, nakaziť by mohli približne ďalších 50-tisíc ľudí. „Práve toto je najdôležitejšie počas epidémie – veľmi rýchlym spôsobom identifikovať čo najviac ľudí, ktorí to môžu šíriť ďalej, tých karantenizovať a ochrániť takýmto spôsobom desiatky, až možno stovky tisíc ľudí,“ povedal.

Premiér zverejnil aj rozhodnutie krízového štábu, ktoré utíšilo mnohé vášne a zažehnalo spory medzi samosprávami a vládou, ktoré sa začali objavovať.

Krízový štáb totiž rozhodol, že druhé kolo testovania bude iba tam, kde bol podiel pozitívnych testovaných nad 0,70 percenta. To znamená, že testovať sa už nebude v 25 okresoch a tiež v Bratislave a v Košiciach.

A práve tieto samosprávy najhlasnejšie protestovali proti druhému kolu testovania.

Primátor Bratislavy Matúš Vallo už v nedeľu naznačil, že podľa neho by sa hlavné mesto druhého kola testovania nemalo zúčastniť. „Výsledky plošného testovania v Bratislave potvrdzujú trend, že v hlavnom meste sa podarilo vyhnúť exponenciálnemu rastu pozitívnych prípadov,“upozornil. „Trpezlivo nosíme rúška, držíme odstupy a dôsledne dodržiavame rôzne obmedzenia, aj tie, ktoré nám zásadne menia naše bežné životy,“ argumentoval.

V Bratislave bol podiel pozitívnych iba 0,31 percenta. "Preto by sa druhé kolo testovania už nestretlo s s takým pochopením. Rovnako dôležité je myslieť aj na efektivitu vynaložených zdrojov. Teda či v Bratislave nedokážeme lepšie ustrážiť priebeh pandémie napríklad dôsledným trasovaním, cieleným testovaním a posilnením regionálnych úradov verejného zdravotníctva,“ upozornil Vallo.

Starostka bratislavskej Karlovej Vsi Dana Čahojová cez víkend otvorene povedala, že nevylučuje, že v prípade nariadenia druhého kola testovania v Karlovej Vsi navrhne vypovedanie poslušnosti. "Zdravý sedliacky rozum hovorí, že v Bratislave to nemá žiadny význam. Bolo by to plytvanie finančnými prostriedkami, ľudskými zdrojmi, ľudskou dôverou a ochotou,“ zdôraznila.

Podľa Rudolfa Kusého, starostu bratislavského Nového Mesta, by bolo druhé kolo testovania v Bratislave nezmyslom. Dobré výsledky však, ako poznamenal, neznamenajú, že máme poľaviť v základných bezpečnostných opatreniach - rúško na tvári, dvojmetrový odstup a pravidelné umývanie rúk.

Starosta bratislavského Ružinova Martin Chren takisto privítal, že sa druhé kolo celoplošného testovania už nemusí zopakovať. „Tento víkend a obrovské množstvo práce, ktoré mu predchádzalo, bolo mimoriadne vyčerpávajúce pre každého, kto na projekte testovania pracoval,“ zdôraznil.

Podľa neho mnohí ľudia na testovanie neprišli len z donútenia, mnohí naozaj prišli zo zodpovednosti, súdržnosti, ale aj zvedavosti, či náhodou nie sú nakazení. „Musíme rešpektovať hygienické opatrenia. Som presvedčený, že musíme ľudí s podozrením na ochorenie testovať a dôsledne trasovať ich kontakty. A každý z nás by sa mal naučiť – a vôbec tu nejde len o koronu, ale aj o „obyčajnú“ chrípku, angínu alebo čokoľvek iné - že keď sme chorí, máme ostať doma, preliečiť sa a neriskovať zdravie ani svoje, ani iných,“ dodáva.

A ako sa na situáciu dívajú tí, ktorých sa dotkne druhé kolo testovania? To bude napríklad aj v Prešove, kde bolo pozitívnych jedno percento otestovaných. Primátorka mesta Andrea Turčanová skonštatovala, že sa do druhého kola zapoja, no skritizovala meniace sa podmienky a zabezpečenie personálu zo strany štátu v prvom kole.

Primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová. Zdroj: Ingrid Timková

Podľa nej zdravotníkom chýbala strava, niektorým aj ochranné pomôcky a strava: "Pri prípravách dochádzalo k dezinformáciám a požiadavky sa stále menili, museli v stredu objednávať ochranné pomôcky pre administratívnych pracovníkov a rovnako aj stravu. Výsledok bol taký, že armáda dostala suché balíčky a na zdravotníkov sa každý vykašľal. Tí nedostali stravu vôbec a museli si objednávať obed za vlastné finančné prostriedky cez donáškovú službu.“

Preto Turčanová apeluje na dôslednejšiu organizáciu smerom k zabezpečeniu personálu. Myslí si, že ručné vypisovanie údajov o testovaných je zdĺhavé a následné prepisovanie do digitálnej podoby je dvojnásobná robota: “Ak by to bolo cez počítač, certifikát by sa tlačil na výstupe a všetky údaje by sa hneď odosielali na úrad verejného zdravotníctva. Takto by sme mohli mať ďaleko presnejšie čísla aj o tom, kto využil testovanie v meste Prešov a nie je tu hlásený alebo koľko cudzincov sa dalo otestovať.“

Mohlo by vás zaujímať: