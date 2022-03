Rastislav Rigo (52) bol jedným zo študentských vodcov Nežnej revolúcie v roku 1989. Krátko po revolúcii odišiel zo Slovenska. Posledných dvadsať rokov žil a pracoval na Ukrajine. Pred pár dňami, 10. marca, sa sem vrátil aj s manželkou a dcérou. Stalo sa tak po niekoľkodňovom strastiplnom putovaní. Vojna na Ukrajine ho vraj len utvrdila v tom, aká bola naša revolúcia priam zázračne pokojná. Je presvedčený, že tento vojnový konflikt poznačí všetkých, nielen Ukrajincov a Rusov.

Rastislav Rigo žil dvadsať rokov na Ukrajine. Zdroj: Vladimir Gerasimov

Ako Rastislav Rigo hovorí, v poslednom čase často myslí na Nežnú či Zamatovú revolúciu. „Spomínam na to obdobie s nostalgiou, ale dnes nie preto, že mnohé, za čo sme vtedy ako študenti bojovali, sa pomaly vytráca. To obdobie má v sebe veľa romantiky, ktorá sa zrkadlí aj v názve: Nežná revolúcia. Vojna však nie je revolúcia. A už vôbec nie je nežná. Vojna zabíja,“ zamýšľa sa. Jeho ďalšie slová o úteku z ukrajinského Kyjeva ponechávame tak, ako ich napísal pre denník Plus JEDEN DEŇ. Sú plné bolesti, smútku i obáv, čo nás ešte čaká.

