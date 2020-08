Mnohí Slováci sa kvôli koronavírusu rozhodli dovolenkovať tento rok na Slovensku. Ako by sa však dohodli, vyrazila väčšina na tie isté miesta. Takže na sociálnych sieťach sa to hemží fotografiami dlhých radov turistov na tatranských chodníkoch. Sú Tatry naozaj takto preplnené?

Preplnené parkoviská, hodinové rady na lanovku, obsadené stoly v reštauráciách, korzo na chodníkoch! Vysoké Tatry sa zdajú byť na prvý pohľad naplnené na prasknutie. Niektoré fotky návštevníkov z minulého týždňa však nezachytávajú realitu. Tá je trošku odlišná a Tatry ani zďaleka nie sú také plné ako napríklad vlani.

Podľa štatistiky Regiónu Vysoké Tatry tohtoročná sezóna zatiaľ nedosahuje čísla z minulej. „Možno s príchodom lepšieho počasia sa percento zvýši, avšak s výpadkom zahraničnej klientely zrejme minulý rok nedobehneme,“ tvrdí výkonná riaditeľka Lucia Blašková. „Zatiaľ rátame s 80-percentnou návštevnosťou oproti minulému roku. Ubytovacie zariadenia stále hlásia voľné kapacity, vypredané nie je,“ prízvukuje.

Medzi návštevníkmi dominujú Slováci a zo zahraničných Česi, chodia sem však aj Nemci. Najnavštevovanejšími lokalitami sú tradične Hrebienok, Popradské a Štrbské Pleso.

Ubytovacie zariadenia sú zaplnené slušne, stále sa však nájdu voľné kapacity. Návštevníci totiž uprednostňujú rezervovanie na poslednú chvíľu a čo je dôležité: veľkú časť tatranských turistov tvoria jednodenní návštevníci. Aj to vysvetľuje dlhé fronty pred lanovkami.

„Letná sezóna, najmä čo sa týka návštevnosti vysokohorských chodníkov, je ovplyvnená predovšetkým počasím a jeho predpoveďou. Minulý týždeň hlásili napríklad na utorok po dlhšom čase ideálne počasie na turistiku, bez búrok, takže logicky veľa turistov zvolilo jednu z najťažších trás – výstup na Rysy,“ zhodnotila fotografie dlhého radu turistov na Rysoch Lenka Rusnáková, výkonná riaditeľka Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry.

Rysy sú plné každý rok

„Na jednej strane sme radi, že turisti pristupujú k plánovaniu trás zodpovedne, pri kritickom mieste, ktoré je zaistené technickými pomôckami, však prirodzene dochádza k spomaľovaniu postupu a môžu sa tvoriť zápchy, ktoré sú na tomto mieste v top sezóne pri krásnom počasí každoročne. Keď sa vyberiete uprostred leta na Rysy, tak sa pripravte na to, že tam môže byť veľa ľudí,“ doplnila Lenka Rusnáková.



Za pravdu jej dali skúsenosti aj z minulého týždňa. Deň po fotografiách masy ľudí stúpajúcej na Rysy bolo na chodníkoch opäť prázdno…



„Návštevnosť už vieme predvídať. Ak je škaredé počasie, tak prvý pekný deň je ešte prázdno, lebo ľudia vyčkávajú. Druhý pekný deň však všetci vyrazia na kopce a na lanovky. Keďže v priebehu dňa sa rýchlo roznesie, že všade je nával, ďalší deň väčšina upustí od túry a vyberie sa na kúpaliská, do Popradu, Levoče, na Spišský hrad… A tak dookola. Ak by som bol teda turistom,“ dodáva prevádzkovateľ stánku na Štrbskom Plese.



Niekoľko užitočných rád: Kam vyraziť, aby ste sa netlačili

Vysoké Tatry a okolie sú bohaté na množstvo ďalších atrakcií. Turisti radi navštevujú historickú Spišskú Sobotu, zaujímavá je mestská turistika v Poprade, ale aj náučné chodníky, 300 kilometrov horských a podhorských cyklotrás.

Dovolenkári môžu využiť bikeshare, požičať si káry, kolobežky, bicykle, navštíviť lanové centrá a mnoho ďalších atrakcií. Komu neprekáža stráviť pár desiatok minút v aute, môže sa vybrať do Levoče, na Spišský hrad, do Liptovského Jána či navštíviť niekoľko akvaparkov v okolí.

Musíme jej dať za pravdu: podľa našich informácií aj minulý týždeň boli dni, kedy na Rysoch žiadne davy neboli. Takže treba si uvedomiť, že ak nechcete mať na turistike okolo seba plno ľudí, radšej vynechajte vychytené mesta.

Sezóna s trojmesačným vákuom

Hotelieri, poskytovatelia služieb a všetci zamestnanci cestového ruchu čakali 3 mesiace na ortieľ či svoje prevádzky vôbec otvoria a za akých podmienok. Sezóna sa našťastie rozbehla. Návštevnosť Tatier však nedosahuje počty z minulého roka, hoci by sa na základe publikovaných fotografií mohlo zdať, že ich je naopak ešte viac.

„Tatranskí podnikatelia investovali množstvo financií do zabezpečenia svojich prevádzok, hygieny a bezpečnosti pre zamestnancov aj návštevníkov, s týmito nákladmi nemohli počítať. Návštevníkov by sme preto chceli požiadať dodržiavanie všetkých pravidiel a dbať na bezpečnosť, aby sme si to nepokazili. Buďme tolerantní aj voči ostatným turistom a dovolenkárom,“apeluje na súčasných aj budúcich návštevníkov Lucia Blašková, výkonná riaditeľka Regiónu Vysoké Tatry. „Naším sloganom je: V Regióne Vysoké Tatry ste tento rok v bezpečí – a za tým si stojíme,“dodala rozhodne.

Tipy, ako sa vyhnúť preplneným miestam v Tatrách:

Choďte skoro ráno, cez týždeň a náročné výstupy si naplánujte na jeseň.

Okrem klasiky ako Rysy a Kriváň skúste aj iné, turisticky sprístupnené štíty – Slavkovský či Jahňací alebo Kôprovský štít. Zaujímavý je určite Kasprow vrch zo slovenskej strany (z Tichej doliny).

Tatry majú aj širokú ponuku vrcholových výstupov, ktoré je nutné z bezpečnostných dôvodov absolvovať s horským vodcom. Aj tu však odporúčame vybrať si niečo iné ako Gerlach – zdolajte napríklad Bradavicu či Ľadový štít. Horskí sprievodcovia vedia odporučiť rôzne zaujímavé možnosti a vedia prispôsobiť túru nielen vašej kondícii ale aj aktuálnym podmienkam, vrátane počtu ľudí na daných miestach.

Menej preplnené, no náročné na čas a kondíciu sú prechody severnými dolinami, túto sezónu sú však 2 doliny stále kvôli bezpečnosti zatvorené, takže táto ponuka je obmedzená. Odporúčame prechod Bielovodskou dolinou (najdlhšou ľadovcovou dolinou) do Veľkej Studenej alebo Velickej doliny či prechod Monkovou dolinou v Belianskych Tatrách zo Ždiaru cez Kopské sedlo až do Tatranskej Lomnice. Na týchto túrach odporúčame využiť prvý ranný autobus ktorý vás odvezie až Lysú Poľanu či do Ždiaru. Naspäť do Starého Smokovca či Tatranskej Lomnice sa už vrátite po svojich.