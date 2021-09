Dopravnú situáciu komplikujú vo štvrtok ráno v Bratislave a jej okolí viaceré dopravné nehody i kolóny so zdržaním až do 30 minút. Informujú o tom dopravné aplikácie.

Auto zrazilo cyklistu na Vrakunskej ceste pred križovatkou Ivanská cesta - Trnavská. Zelená vlna RTVS informuje, že zdržanie je desať minút. Osobné auto skončilo mimo cesty na výjazde z diaľnice D2 k Volkswagenu smerom z Malaciek. Čiastočne je blokovaný jeden pruh.

Do 30 minút sa vodiči zdržia v kolóne na starej Seneckej ceste pri Metre v smere do Bratislavy, tiež na vjazde z Mosta pri Bratislave a cestou z Bernolákova a Ivanky pri Dunaji do hlavného mesta. V Bratislave na Račianskej v smere do centra sa vytvorila podľa Zelenej vlny RTVS 25-minútová kolóna.

Stellacentrum hlási 20-minútové zdržanie na trase Ulica Svornosti – Popradská – Gagarinova – centrum. Tiež na kruhovom objazde vo Vajnoroch smerom do centra. Vodiči si desať minút postoja aj na Prístavnom moste cestou do Petržalky a z Rovinky smerom do Bratislavy.