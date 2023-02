Skleníky Botany Park sa nachádzajú len pár metrov od Bojnického zámku a tamojšej zoologickej záhrady. Sú unikátom v celej strednej Európe. Aj keď pestovateľov kaktusov je u nás i v okolitých štátoch dosť, len Jozef Šuráni ich vystavuje pre verejnosť v skleníkoch veľkých tisíc metrov štvorcových. Ten sa rozhodol vybudovať takúto atrakciu preto, aby aj bežní ľudia mali možnosť kochať sa krásou kvitnúcich kaktusov tak ako on.

Kaktusov z Ameriky, Mexika, Argentíny, Bolívie, Čile, či Peru je v skleníkoch k videniu až okolo dvetisíc. Teraz však hrozí, ľudia môžu o možnosť vidieť túto nádheru prísť. Dôvodom sú vysoké ceny plynu. "Skleníky vykurujeme plynom. Musíme tu udržiavať permanentnú teplotu okolo 5 až 10 stupňov. Zatiaľ sme ešte nedostali zvýšenú faktúru za plyn a netušíme teda, o koľko budeme musieť platiť viac. My nie sme nikým dotovaní, To, ako sa s tým vysporiadame závisí od množstva turistov, ktorí budú chodiť. Keď som to staval, až taký problém to nebol, lebo cena plynu bola relatívne dobrá, kúriť tu však musím," povedal J. Šuráni.

V skleníkoch sa nachádzajú unikátne kúsky, ktoré vypestoval J. Šuráni sám zo semienok. "Je to z 99 percent všetko, čo som sám vypestoval. Pôvodne som ich pestoval v Šuranoch doma v záhrade. Semiačka sa dajú kúpiť, ale vypestovať kaktus zo semiačka je neskutočne ťažké, pokiaľ s tým iba začínate. Prvé pokusy sú takmer vždy neúspešné, pretože semiačka sú veľmi náchylné na rôzne typy chorôb," hovorí zanietený pestovateľ. Podľa neho robia ľudia hlavnú chybu v tom, že kaktusy príliš polievajú a nechajú ich trápiť sa v malých kvetináčoch. Polievať stačí raz za mesiac a nie po troškách, ako to zvyknú ľudia robiť.

J. Šuráni sa dostal k pestovaniu kaktusov náhodou. Všimol si ich na okne školy. "Moderné kaktusárstvo existuje už desiatky rokov. Už za socializmu v každom okresnom meste existovali kluby kaktusárov. V Čechách ich je podstatne viac ako u nás, sú ich tisíce, na Slovensku je ich troška menej, ale stále veľmi veľa. Kaktusári však majú doma väčšinou malé skleníčky, takže ľudia o nich ani netušia. Ja som sa k tomu dostal náhodou. Páčili sa mi už od malička," hovorí J. Šuráni. Ten vraví, že na Slovensku je veľa pestovateľov, ktorí majú viac kaktusov ako má on, ale väčší skleník nemá zrejme žiadny z nich.

Ten vraví, že megaskleník postavil kvôli ľuďom. "Chcel som ukázať verejnosti, ako úžasne kaktusy kvitnú. Botanické záhrady nielen na Slovensku, ale i v Čechách sa zameriavajú na tropické dažďové pralesy, na palmy a kaktusy tam majú len ako pár kusov na ukážku, čo je škoda, pretože púšte sú určite farebnejšie ako pralesy," hovorí J. Šuráni s tým, že kaktusy kvitnú len jediný deň v roku a ten nastane aj tento rok približne v apríli.

Medzi najkrajšie kaktusy, ktoré sa v skleníku nachádzajú patrí Svokrina stolička. "Ide o môj najstarší kaktus. Vysadil som ho pred štyridstiatimi rokmi zo semiačka. Vypiplal som štyri kusy. Je to zároveň aj môj najobľúbenejší kaktus, má krásnu zlatú farbu. V prírode sa dožíva snáď aj sto rokov a má veľkosť meter krát meter. Jeho ľudový názov je Stolička pre svokru, takže kto má záujem, môže si sem svokru posadiť," smeje sa J. Šuráni. Najväčšie kaktusy, ktoré sa v skleníkoch nachádzajú merajú až dva metre, vo voľnej prírode však môžu dorásť až do výšky 20 metrov.

