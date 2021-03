„Asi pred mesiacom a pol, keď bola situácia na Slovensku hrozná, všimla som si, že hokejová hala vedľa nášho bytu si veselo funguje. Od 6:00 - 22:00, premlelo sa tu minimálne sto ľudí denne, od najmladších detí po starých chlapov,“ napísala Dominika na sociálnej sieti.

„Samozrejme - bez rúška. S hokejkami. Korčuľami,“ dodala speváčka

„Náš salón stál už skoro 2 mesiace, koniec lockdownu v nedohľadne ale pravidlá predsa neplatia rovnako pre všetkých, však?,“ zamyslela sa logicky.

Po dvoch týždňoch, čo bolo parkovisko pri hokejovej hale denne plné, Dominika zavolala na políciu, či majú nejakú výnimku lebo kým v televízii vyzývajú ľudí k zodpovednosti, títo ľudia sa správajú akoby sa nechumelilo.

Policajti ju informovali, že povolenie určite nemajú a treba to posunúť na hygienu lebo takýchto dobrodruhov, čo nič nerešpektujú, je veľa.

No a potom to prišlo.

„Keďže som sa opovážila ozvať sa, začali sa diať divné veci,“ hovorí Dominika.

Prívod elektriky do ich bytu niekto presekol. Auto majú náhodou v oprave, takže tomu sa nestalo nič, ale začali prichádzať výhražné správy, z ktorých išiel strach!

Vraj sa má báť chodiť po Šamoríne lebo dostane na hubu!

„No a dnes sa k tomu pridalo osočovanie mojej rodiny, konkrétne mojej maminy. To bola posledná kvapka. Pretiekol pohár trpezlivosti, asi budem musieť kontaktovať mojich právnikov. Takže vážení, plynie z toho jedno ponaučenie. V našej krajine sa NEOPLATÍ byť slušným občanom,“ hovorí mladá žena, ktorá spravila len to, čo sa má.

„Obetovala som VLASTNÚ SVADBU aby som dodržiavala VŠETKY opatrenia!!! S maminou, ktorá podniká ako mnohí iní rozmýšľame, AKO prežiť túto nekonečnú pandémiu!!! A keď sa JA - NIE MOJA MAMINA ALE !!!JA!!! opovážim ozvať, že asi všetko nie je s kostolným poriadkom a v našom okolí platí asi dvojitý meter, TOTO je to, čo za to dostanem. Nie, nečakala som, že mi niekto poďakuje, ale ak má niekto charakter, skloní hlavu a prizná si chybu. Arogancia a hnusná ľudská zloba nemajú hraníc..... A tým druhým, pre ktorých covid neexistuje prajem len to, aby sa s ním osobne stretli,“ dodáva znechutene.