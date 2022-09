Do Spojených štátov, konkrétne do Chicaga, odišla ešte v roku 2019. Toto rozhodnutie bolo spontánne ako väčšina rozhodnutí v jej živote. “Snúbenec tu má strýka a ten nám pomohol všetko vybaviť a zariadiť. Úprimne, USA neboli moja voľba č.1, ale beriem život tak, že mi vždy dáva nie to čo chcem, ale to čo bude pre mňa najlepšie,” začína svoje rozprávanie Dominika.

A keďže rada skúša nové veci, nezaváhali a túto možnosť hneď využili. Dominika, ktorá sa vždy venovala gastronómii, sa prvýkrát dostala do zahraničia ešte počas strednej školy na pracovný pobyt do Grécka na ostrov Kréta. Neskôr pracovala v Nemecku, Rakúsku, Taliansku a napokon sa usadila v Amerike. Tu si založila malý rodinný podnik v oblasti cateringu, kde pôsobí aj so svojím snúbencom Lukášom.

Aké sú trendy v obložených misách v USA, si prečítajte na ďalšej strane: