Ilumináciu objektov banskoštiavnickej Kalvárie postupne realizovalo Občianske združenie Kalvársky fond od roku 2014 a tento proces bol zavŕšený v roku 2021. Hlavným partnerom osvetlenia bola Stredoslovenská energetika, a.s.. Aktuálne je tak nasvietených 11 objektov kalvárie – Horný kostol, Ecce Homo, 8 kaplniek a Sväté schody. Ešte pred niekoľkými dňami bola táto dominanta osvetlená denne od zotmenia do jednej v noci, no z dôvodu šetrenia bolo v poslednom čase osvetlenie zapnuté len do 22. hodiny.

“Osvetlenie sme vypli pred týždňom. Hľadáme nejaké dlhodobé riešenie. Doposiaľ bola situácia taká, že farnosť financovala energie, čo je približne tisíc eur ročne a Kalvársky fond zas kompletnú údržbu celého systému, tiež zhruba tisíc eur ročne,” vysvetľuje predseda Kalvárskeho fondu Martin Macharik s tým, že cena za energie vychádza od nového roka na tritisíc eur a preto museli pristúpiť k takémuto kroku. Keďže tu neexistuje žiadne vstupné, ani iná pravidelná finančná podpora, odkázaní sú čisto na dary firiem a fyzických osôb.

