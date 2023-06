Príležitosť zistiť svoj zdravotný stav môžu ľudia aj mimo návštevy lekárov. Jednou z možností sú diagnostické laboratórne testy. Pre samoplatcov či cudzincov bez poistenia je k dispozícii široká ponuka rôznych vyšetrení, do konca júna sú dokonca výrazne zľavnené.

Výhodou takýchto testov je rýchle doručenie výsledkov prostredníctvom SMS (1 až 2 dni od odberu), anonymita (najmä v prípade testovania pohlavných chorôb, ak získate negatívny výsledok, o tom, že ste test absolvovali budete vedieť len vy), či minimálne, až nulové čakanie (každý je objednaný na konkrétny čas).

Nové odberové centrum, pracovisko Centrálneho laboratória - západ sme navštívili aj osobne. Nechali sme si spraviť bezplatný test štítnej žľazy a test na imunitu. Všetko prebiehalo v mimoriadne príjemnom, čistom a novom prostredí, ktoré bolo navyše príjemne vyklimatizované. Po príchode sme absolvovali rýchlu debatu so sestričkami a lekárkou o tom, aký test je pre nás najvhodnejší. Vypísali sme informovaný súhlas a kontaktné údaje. Nasledovali odbery v samostatných miestnostiach, kde sa zdravotná sestra musela popasovať s našimi takmer neviditeľnými žilami, ktoré sa vďaka stresu scvrkli ešte viac. Všetko však nakoniec dobre dopadlo, samotný odber trval maximálne päť minút a vďaka klimatizácii a príjemnej teplote, dokonca ani nikto neodpadol.

Nám sa podarilo porozprávať sa aj s lekárkou Ivanou Révayovou, ktorá prezradila, že celoročne je vždy najväčší záujem o testy na sexuálne prenosné choroby. Takéto komplexné vyšetrenie stojí približne 45 až 105 EUR, záleží od toho, na koľko pohlavných chorôb sa chcete nechať vyšetriť.

Takéto výsledky nám prišli mailom. Potvrdili nám, že je všetko v úplnom poriadku. Zdroj: unilabs

"Máme tu aj opakovaných klientov, ktorí chodia pravidelne. Sú to napríklad športovci, ktorých zaujíma testosterón," povedala Révayová s tým, že veľmi často majú ľudia záujem aj o krvný obraz, železo, intolerancie a biochemické parametre. Ako ďalej vysvetľuje, prostredníctvom internetu sa pacient dokáže objednať na konkrétny balíček, ktorý je v rámci prevencie vhodný pre jeho vekovú kategóriu.

S doktorkou sme sa ďalej rozprávali o najčastejších "tichých zabijákoch", teda o ochoreniach, ktoré často nemajú takmer žiadne až vôbec žiadne príznaky. "Povedala by som, že v tomto prípade ide o vysoký cukor, vysoký cholesterol a vysoké pečeňové testy. To sú problémy, kde sa človek na začiatku nemusí vôbec cítiť zle a neskôr sa to môže prejavovať napríklad iba bežnou únavou," vysvetľuje Révayová.

Niektoré testy sa spájajú ľuďom vyložene s letom. V horúcom období, alebo po jeho konci je vraj viac pacientov, ktorí chcú otestovať vitamín D. "On sa znižuje po tom, čo nie sme už toľko na slnku. Povedala by som, že ľudí v okolí leta zaujímajú viac aj sexuálne choroby. A tiež cholesterol, pretože cez leto si človek viac dopraje na dovolenkách. Nesmieme zabudnúť ani pečeňové testy - alkoholu tiež viac pijeme na dovolenkách," konštatuje lekárka.

Všetko vraj najviac záleží od životného štýlu, ktorý človek vedie. Najviac zanedbané oblasti zdravia sú úplne odlišné u mladších či starších ľudí. "Myslím si, že aj vegáni a vegetariáni by mali chodiť na pravidelné kontroly, čo sa týka najmä vitamínu B12, ktorý im z tej stravy chýba. Nemyslím si, že v súčasnosti až tak veľa chodia, možno k svojím lekárom," prezradila nám Révayová. K ním vraj príliš ľudí s takouto požiadavkou nechodí. "Myslím si, že by to malo byť v hľadáčiku ľudí, ktorí majú iné stravovacie návyky, ako je bežná strava," uzatvára Révayová.