Na poslednej ceste vyprevádzali Martinu jej príbuzní. Nikto z prítomných sa poriadne nezmohol na slovo. Viacerí sa zo začiatku márne snažili maskovať svoj žiaľ. Napokon to vzdali. Po tvárach im stekali potoky sĺz. Všetci len nechápavo krútili hlavami nad týmto ohavným činom, ktorý sa stal v ich obci.

„Je to strašné! Nechápeme to," zhodli sa ľudia ešte pred začiatkom pohrebu. „Ako sa to mohlo stať?" pýtali sa a rozhadzovali rukami. Najbližšia rodina prišla v predstihu, aby mohla dať posledné zbohom milovanej Martine len v najužšom kruhu. Z domu smútku bolo počuť ich srdcervúce náreky.

Neskôr sa k nim pripojili aj obyvatelia Dojča. Priniesli množstvo kytíc a vencov. Smútočnému zhromaždeniu sa prihovorila aj miestna starostka. „Martina bola veselé, hravé dievča, ktoré túžilo všetko vidieť, zažiť a preskúmať. Rada šila a tvorila. Sama šoférovala okrem osobných áut aj nákladné vozidlá. Na problémy všedných dní zabúdala pri synovi," zaspomínala si na obeť hrozného domáceho násilia.

Pohrebné auto, do ktorého s úctou vložili rakvu s pozostatkami Martiny, opúšťalo dom smútku za zvukov piesne Karla Gotta, ktorú naspieval spolu s dcérou Charlotte Ellou „Srdce nehasnou”. Srdcia trhal najmä pohľad na Lukáša, Martininho syna. Toho museli chvíľku podopierať. Chlapec zažíva najťažšie chvíle života. Počas jedného dňa prišiel o oboch rodičov. Brutálny skutok mal totiž spáchať jeho otec, ktorý potom na úteku pred políciou spáchal samovraždu. Hľadali ho aj kukláči so samopalmi a časť dediny dokonca uzavreli. Vedeli totiž, že Vladimír má pri sebe zbraň. Tú držal nelegálne.

Nebohá Martina bola aktívna žena, ktorá sa angažovala aj v politike. Jej smrť šokovala aj predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Juraja Drobu. „Keď sme v roku 2009 založili stranu SaS a začali kampaňovať v regiónoch, v malej obci Dojč na Záhorí za nami prišla mladá žena. Bola jednou z prvých vôbec, povedala, že nám veľmi fandí a odvtedy sme sa s ňou spoločne s Danielom Krajcerom spriatelili a často stretávali. Spoznal som jej sestry, brata, švagra a celú širšiu rodinu. Jej staršia sestra Tonka, právnička, je jednou z prvých členiek SaS. Do Dojča som kvôli tejto milej rodine chodil často a rád," zanechal srdcervúci odkaz na sociálnej sieti.

Spomenul, že Martina bola dlhé roky týraná, no zo strachu z konzekvencií sa od muža nevedela odpútať. Jej sestra dokonca chcela podať trestné oznámenie. Ona ho však zo strachu pred domácim terorom nepodpísala. „Miešajú sa vo mne obrovský smútok a hnev. Nie je to jediný prípad, keď konanie monštra v ľudskej koži dospelo až k vražde. Využívam, že som verejne známa osoba, aby som upozornil na tento prípad, ale aj na problém v širšom kontexte. Som odhodlaný využiť všetky možnosti, ktoré sa mojim kolegyniam a kolegom v parlamente otvárajú. Aby štát bral absolútne vážne všetky, aj najjemnejšie signály a náznaky násilia voči ženám," vyhlásil Droba, ktorého však podľa účastníkov pohrebu na cintoríne vidno nebolo.

Tento otrasný prípad sa stal v pondelok 2.10. vo večerných hodinách Svoju mŕtvu matku našiel v dome jej 18-ročný syn Lukáš. Polícia okamžite rozbehla pátranie po hlavnom podozrivom, bývalom manželovi Vladimírovi († 69) . Na pomoc boli privolaní aj po zuby kukláči, ktorí prehľadávali celé okolie. Do akcie bol dokonca nasadený aj dron s termoviziou

Vladimíra († 69) napokon našli po niekoľkých hodinách mŕtveho. Podľa našich informácii mal spáchať samovraždu. Prípad prevzal krajský vyšetrovateľ z Trnavy. Zbraň s ktorou Vladimír († 69) pravdepodobne zavraždil Martinu(† 40), bola podľa polície v jeho nelegálnej držbe.