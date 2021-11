Dočkáme sa tohtoročnej lyžovačky? Tatranci VERIA, že to vyjde, začali zasnežovať!

Tento týždeň začali vo Vysokých Tatrách so zasnežovaním zjazdoviek, a to aj napriek vyhlásenému núdzovému stavu. Podľa hovorcu prevádzkovateľa lyžiarskych stredísk Mariána Galajdu by mala byť lyžovačka možná aj v najprísnejšej čiernej fáze.