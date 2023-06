Vek nie je prekážkou! Dôchodca z Uliča je príkladom, že ak človeka niečo skutočne zaujíma, nie je problémom si k tomu nájsť cestu. V prípade pána Hančina by sa ňu vydal na vlastnoručne vyrobených celodrevených bicykloch.

Uličského stolára inšpiroval velocipéd Josefa Zimovčáka, niekoľkonásobného majstra sveta v jazde na vysokom bicykli. V priebehu siedmich mesiacov zostrojil z dreva sedem pojazdných bicyklov. „Už v dobe, keď som vyrábal drevené autá išli bicyklisti z Novej Sedlice až do Ašu, po trase ako cez bývalú Československú republiku. Bol medzi nimi jeden Čech, ktorý jazdil na velocipéde, a tak ma to zaujalo. Volal sa Zimovčák, a keďže v Novej Sedlici je ich veľa, myslel som si, že je rodák a chcel som mu preto vyrobiť drevený velocipéd. Ale spomenul som si na to až o desať rokov neskôr, minulý rok. A teraz vidíte výsledok,” hovorí šikovný stolár z Uliča, 72-ročný Ján Hančin.

Začal síce pokrokovejším, respektíve podobne vyzerajúcim bicyklom ako sú tie dnešné, ale chcel mať v dielni celý ich vývoj. A tak podľa úvah z internetu zostrojil aj prototyp úplne prvého na svete. „Dočítal som sa, že nemal riadenie a veľmi ťažko sa na ňom jazdilo, ale bolo to oveľa rýchlejšie ako krok. Keďže na internete žiadna fotka ako vyzeral nebola, iba som si predstavil, podľa toho čo som čítal, ako asi mohol vyzerať,“ vraví pán Hančin.

Priekopníkom vo svete bicyklov bol Karl von Drais

Bol to nemecký barón, ktorý v prvej polovici 19. storočia vyrobil svoj vlastný stroj. Ten mal na začiatku síce štyri kolesá, museli ho však ťahať kone alebo ľudia. V danej dobe trápil Európu nedostatok potravín a hlad, s čím súvisel aj masívny úhyn koní. „Práve tie mal nahradiť nový stroj, ktorý by zjednodušil prepravu. Vznikol tak predchodca dnešného bicykla, ktorý bol vyrobený z dreva a mal dve kolesá. Dokázal ísť rýchlosťou až 15 kilometrov za hodinu a fungoval na princípe odrážania,“ objasňuje uličský stolár. Nemecký priekopník von Drais si tento vynález nechal patentovať pod názvom „drezina“.

Neskôr Denis Johnson zostrojil viacero tzv. hobby koní. Ich úspech v Londýne napokon padol, keďže boli zakázané kvôli bezpečnosti chodcov.

Angličania však nič nekopírovali a spravili velocipéd s pedálmi v prednom kolese. „Bol to pokrok, lebo predtým to boli iba odrážadlá, ako majú dnes deti. A zároveň to bolo bezpečnejšie a ovládateľnejšie jednoduchšie ako odrážadlá,” rozpráva stolár z Uliča.

Obľúbeným dreveným bicyklom pána Hančina je s pohonom na kľuky. „Nie je tam ani klinec. A ak si všimnete, tak stred bicykla som sa snažil vyrezať tak, aby pripomínal obrysy Slovenskej republiky.”

Najväčší bicykel v dielni bol nápadom priamo majstra. Myšlienkou pri výrobe prvého velocipédu bolo nakloniť kormidlo a zaujať chcel aj čo najväčším kolesom – toto má priemer 120 cm. „Od toho kolesa som sa odvíjal. Namaľoval som rameno, išiel so pomerať na normálnom bicykli pedál od kolesa, pedál od zeme, a tak som to spravil. Ale nechodím na ňom, nie je na vozenie, skôr na ukážku.”

Jeho prácu sem chodievajú obdivovať ľudia aj zo zahraničia. Všetky diela má u seba doma. O múzeum v obci sa už snaží niekoľko rokov. Aj keď dostáva ponuky na kúpu jeho diel, zatiaľ nič nepredal. „Každý bicykel je iba jeden. Keby boli dva rovnaké, nie je problém ich predať. Je to moja srdcovka, neviem ani povedať, koľko peňazí by som za tie bicykle chcel,“ hovorí uličský stolár.

Úzko spolupracuje i so Strednou odbornou školou vo Vranove nad Topľou. Tam vystavuje svoje diela zväčša ako prvé. „Chcem ukázať mladým ľuďom, ktorí sa učia za stolárov, že nielen hobľovať sa dá alebo rezať na píle, ale dá sa tvoriť a dá sa tvoriť rôzne,” uzatvára Ján Hančin.

