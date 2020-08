V bratislavskom Starom Meste si dali zraz automobilové veterány zo Slovenska aj Česka. Prišlo ich 105. Ráno ich z Prahy vyrazilo síce 110 vyrobených do roku 1939 , ale niektoré mali na trase techické problémy. Hviezdoslavovo námestie je prvou zastávkou pretekov s názvom 1000 mil československých.

Tento ročník tradičnej rally je venovaný 125. výročiu automobilky Škoda a prišla väčšina historických áut československej výroby. „Posádky z Česka, Slovenska, Nemecka, Rakúska aj Holandska priviezli unikátne pretekárske špeciály Bugatti, Mercedes, Škoda, Praga, Tatra, Aero a mnoho ďalších," približuje organizátor Šimon Hulka.

Na Hviezdoslavovom námestí je malú múzeum. Zdroj: paj

Milovníci historických áut tieto preteky s prestávkami organizujú od roku 1933. Po roku 1972 boli však pre príliš vysokú popularitu zakázané a obnovili sa až pred siedmimi rokmi.

Fanúšikovia historických vozidiel sa môžu pokochať pohľadom na unikátne automobilové veterány do piatkového rána, kedy autá vyrazia na Pezinskú Babu.

Bratislavčania sa dnes nestačili čudovať, aké autá vidia v uliciach. Zdroj: paj

Po absolvovaní tzv. jazdy pravidelnosti, pri ktorej nejde o rýchlosť, na Pezinskú Babu sa opäť vrátia na Hviezdoslavovo námestie v piatok po 16.00 hodine a zostanú až do soboty. Späť do Prahy štartujú vozidlá v sobotu od 7.00 do 9.00 h. To bude tiež zážitok.

Stretnúť ich však môžete aj na ivých miestach. Podrobný program pretekov nájdete TU.