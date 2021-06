Od soboty bude na moste v Považskej Bystrici uzavretý ľavý jazdný pás diaľnice. Upozorňuje na to Národná diaľničná spoločnosť.

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje na čiastočnú uzáveru diaľnice D1 pri Považskej Bystrici. Uzavretý bude ľavý jazdný pás v úseku diaľničného mosta cez rieku Váh.

Obmedzenie potrvá od 19. júna od 8.00 h až do 18. júla do 18.00 h. TASR o tom informovala vedúca oddelenia komunikácie NDS Eva Žgravčáková.

"Doprava na diaľnici bude čiastočne presmerovaná do pravého jazdného pásu, v ktorom budú vedené dva jazdné pruhy v smere do Žiliny a jeden v smere do Bratislavy. V ľavom jazdnom páse bude prejazdný jeden jazdný pruh (smer Bratislava), ktorý bude vedený okolo pracoviska," skonštatovala NDS.