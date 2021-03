DIAĽNICA Bratislava - Košice do roku 2030? Zabudnite! Ale Strečno za to nemôže!

Budú konečne Bratislava a Košice prepojené diaľnicou? Stihnú stavbári ukončiť D1 do roku 2030? Vyzerá to tak, že nie - ale Strečno za to nemôže. Tieto dátumy si však dobre zapamätajte!