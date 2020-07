Celé Trnavské mýto čaká v najbližších rokoch zásadná prestavba, ktorá by mala do Bratislavy priniesť architektúru na svetovej úrovni. Desaťročia zanedbaný a ošumelý priestor sa zmení na modernú a otvorenú štvrť plnú kultúry, zelene a verejných priestorov

Nový Istropolis. Takto ho naplánovala spoločnosť Immocap, ktorá je vlastníkom Istropolisu a prislúchajúcich pozemkov. Jeho súčasnú „fornu“ chce zachovať. Zdroj: Immocap

Developeri sa dohodli na zachovaní niektorých prvkov, ktoré sú špecifické pre budovu Istropolisu a vytvárajú pohľad, ktorý je Bratislavčanom blízky. Do nového komplexu zakomponujú historické diela aj exteriérové stĺpy, fontánu na zadnom nádvorí a dokonca by mal byť využitý aj mramorový obklad, ktorý bol darom od Fidla Castra a je ním pokrytá celá budova.

Nový Istropolis nám nakreslili Holanďania

Do medzinárodnej architektonickej súťaže sa zapojili architektonické štúdiá z celého sveta. Projekt napokon zverili do rúk holandskému architektonickému štúdiu KCAP, ktoré spolupracuje so štúdiom Cityförster z Nemecka.

K zachovaniu kultúrno-spoločenskej funkcie v priestore Istropolisu sa Immocap zaviazal už pri akvizícii v roku 2017. Zdroj: Immocap

„Na vízii Nového Istropolisu sme pracovali 2,5 roka a sme hrdí, že môžeme predstaviť projekt, ktorý zlepší kvalitu života Bratislavčanov v mnohých smeroch. Náš zámer mení mŕtvu nefunkčnú zónu v oblasti Trnavského mýta na vitálnu štvrť plnú kultúry, zelene a verejných priestorov,“ povedal Martin Šramko, generálny riaditeľ spoločnosti Immocap.

Koncencertné priestory projektujú svetoví profíci

Okrem architektov si developer prizval aj svetovú špičku v oblasti komplexného poradenstva a navrhovania koncertných a kongresových sál - štúdio Charcoalblue, ktoré sa má stať zárukou toho, že Nový Istropolis ponúkne umelcom svetové technické podmienky a návštevníkom skvelé umelecké zážitky.

Nový Istropolis Zdroj: Immocap

Charcoalblue stojí napríklad aj za Kráľovským Shakespearovým divadlom vo Veľkej Británii, sídlom nadácie bývalého prezidenta USA Obamu v Chicagu a Centrom umenia v New Yorku, ktoré stojí na mieste bývalého Svetového obchodného centra.

3 000 miest na sedenie a 2 000 na státie!

Nové kultúrno-spoločenské centrum by malo mať 3000 miest na sedenie a 5000 miest v kombinácii sedenie a státie. Z pôvodnej veľkosti pre približne 1200 návštevníkov tak projekt posúva Istropolis do čísel, ktoré odrážajú reálne potreby Bratislavy a naplno využívajú potenciál lokality Trnavského mýta, ako aj potenciál kultúrno-kongresovej turistiky, v ktorej dnes Bratislava zaostáva.

Nový Istropolis Zdroj: Immocap

Po vzniku multifunkčného moderného kultúrno-spoločenského kongresového centra volajú mnohé osobnosti verejného života. „Je päť minút po dvanástej a treba s tým niečo robiť. Bratislava ešte tento vlak nezmeškala, ale už prechádza posledný vagón. Takýmto projektom jednoducho treba držať palce,“ tvrdí napríklad Milan Kňažko.

Takto vyzerá Istropolis dnes. Zdroj: TASR Dano Veselský

To, kedy developer začne s prestavbou závisí o toho kedy získa všetky potrebné povolenia, takže ešte pár rokov si užijeme ten pôvodný Istropolis aj námestie.