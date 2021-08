Detské ARO v Martine je v KRITICKOM stave! Vyzerá ako v 80. rokoch! ×

Tri rôzne oddelenia pre detských pacientov, ktorí si vyžadujú intenzívnu starostlivosť a tri rôzne podmienky. Univerzitná nemocnica v Martine je zložená z viacerých pavilónov, no nie všetky sú na tom rovnako. Kým čerstvo skolaudovaná Neonatálna klinika je v špičkovej kondícii, detské ARO sa nerekonštruovalo od 80. rokov. Do otvorenej kritiky sa pustil jeho prednosta Slavomír Nosáľ. Medicínsky riaditeľ Dalibor Murgaš hovorí, že vo vyhovujúcom stave je každé jedno z nich. No, keď ich mal prirovnať ku hotelom, každé by dostalo iný počet hviezdičiek.