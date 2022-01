Obľúbená speváčka Zdenka Predná, ktorá žije s hudobníkom Oskarom Rózsom a ich dvoma synmi v historickej Banskej Štiavnici, rada zdieľa na svojom instagramovom profile rozličné pozitívne fotografie a videá zo svojho pracovného, ale i súkromného života. Čarovný dom, v ktorom rodinka žije, pochádza z 15. storočia a stojí na lukratívnom mieste s výhľadom na mesto. Už na prvý pohľad vidno, že ide o dom hudobníkov - v obývačke totiž stojí čierne klavírne krídlo, v ďalších miestnostiach sú ďalšie hudobné nástroje a dokonca si tu manželia vytvorili vlastné štúdio.

Anketa Sledujete pôsobenie speváčky Zdenky Prednej? áno 50% nie 50% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Nie je preto žiadnym prekvapením, že sa umeleckým smerom vydali aj synovia Oskar a Eliáš. Na jednom z videí môžeme vidieť staršieho Oskara, ako sedí za klavírom a šikovne hrá a spieva českú pieseň Ovčáci, čtveráci. K videu sa vyjadrila aj speváčka Jana Kirschner so slovami: "Čistý papa...", na čo Zdenka reagovala: "Istá podobnosť tam bude! Ale hej veru! Už sa mu začínajú pršteky rozväzovať." Na ďalších momentkách zas sedia za bicími nástrojmi, alebo s gitarou v ruke.

Fanúšikovia sa tiež rozplývali nad fotografiou malého Eliáša pri vianočnom stromčeku s trúbkou v rukách. "Každý deň budú vraj Vianoce. Jaký si to udeláš, takový to máš a tak ďalej... Niekedy pod najchudobnejšou halúzkou drieme najväčšia láska. Jediné, čo naozaj potrebujeme, je sadnúť si na zem a hrať sa. Už ziadne počkaj, nemám čas! Ešte musím umyť riad, alebo vykvačkovať prádlo, povysávať, nikdy to nekončí. Hahaha tak to nie! Stačilo, nemusí to byť vždy dokonalé, aby to bolo krásne... Majte krásny čas!", napísala k fotografii speváčka.