Z kolotoča sa počas jazdy odtrhla horná časť konštrukcie so sedadlami. Vážna nehoda sa stala v sobotu v českom Havířove približne o 15.15 hodine. Na mieste zasahovali všetky zložky integrovaného záchranného systému. V nemocnici napokon skončilo sedemnásť ľudí, medzi ktorými bolo aj šesť detí. Tragickú udalosť zachytil fotograf Michal Polák, pozrite si ich v galérii.

Ďalší ľudia potom podľa ČTK do nemocnice dorazili sami. „Na miesto vyšlo päť tímov – dva lekárske a tri zdravotnícke, a to zo základne Havířov, Karviná a Ostrava. Prvá posádka bola u zranených za štyri minúty od prijatia výzvy na zásah. Všetci boli v čase zásahu pri vedomí a mimo priameho ohrozenia života. Utrpeli prevažne ľahké alebo stredne ťažké poranenia, prevažne v oblasti končatín. Dva pacienti boli zranení ťažko. Po vykonanom triedení a poskytnutí prednemocničnej neodkladnej starostlivosti bolo deväť zranených transportovaných do nemocnice v Havířove, štyri potom do Fakultnej nemocnice v Ostrane. udalosti, jeho preprava do zdravotníckeho zariadenia nebola nutná," uviedol hovorca moravskosliezskych záchranárov Lukáš Humpl pre karvinskydenik.cz.

Hovorkyňa ostravskej fakultnej nemocnice Petra Petlachová uviedla, že v ich starostlivosti je sedem ľudí, z toho tri deti. V havíŕovskej nemocnici prijali deväť zranení, a podľa hovorkyne Irmy Kaňovej pre karvinskydenik.cz uviedla, že v ich zariadení bolo celkovo deväť zranených. Sedem z nich u prepustili do domáceho liečenia.

K nehode došlo na ulici Robotnícka na ploche pre kolotoče a ďalšie atrakcie, hneď vedľa hlavného areálu, kde sa konal kultúrny program podujatia. Išlo o atrakciu Rotating Tower, čo je extrémna verzia retiazkového kolotoča vysoká okolo štyridsiatich metrov. "K pádu kolotoča nedošlo, ale účastníci atrakcie sa mali vplyvom roztočenia kolotoča v jeho dolnej časti zraniť o zábradlí a o veci umiestnenej na zemi pri atrakcii," povedali policajti počas vyšetrovania. Polícia zistila, že s atrakciou mali byť problémy už v piatok. Hľadajú preto svedkov a kamerové záznamy.

V čase nehody hrala slovenská kapela Desmod jednu zo svojich posledných skladieb a musela koncert ukončiť. Po tragédii zverejnila na facebooku krátky status. "Kamaráti. Dohrali sme Havířov a bolo to veľká radosť, ktorú v sekunde vystriedal smútok a strach. Takéto nešťastia sa nemajú stavať. Sme v našich mysliach zo všetkými, ktorí sa zranili a pevne veríme, že všetci budú v poriadku. Držíme palce a opatrujte sa."

Rovnako aj fanúšikovská stránka Desmod-fk zverejnila video, o ktorom netušila, že bude zachytávať poslednú pesničku z koncertu. "Prajeme všetkým zraneným, aby sa čo najskôr uzdravili," uviedla na stránke.



Fotografie z nešťastnej udalosti si pozrite v galérii.