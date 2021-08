Desivé fotografie Z NAŠICH NEMOCNÍC: Toto je 21. storočie po slovensky ×

Keď idete na onkologické vyšetrenie, je to už samo o sebe rana pre psychiku každého pacienta. Autor snímky, ktorého to postihlo tiež, však dostal od nemocnice ďalší úder. Pozrite sa aký. Ďalšie šoky zažívajú pacienti detského ARO oddelenia v martinskej nemocnici. To sa nerekonštruovalo od 80. rokov minulého storočia.