V rámci tejto značky ako influencerka učí ženy sebaláske a odkazuje im, aby sa mali rady také, aké sú. Z jej fotografií je jasné, že preferuje prirodzenosť. Preto často zverejňuje aj fotografie, na ktorých ju môžeme vidieť rôzne (ne)upravenú a nebojí sa na nich ukázať ani svoje aktuálne rozpoloženie. Svoj instagram pravidelne zaplavuje neupravenými zábermi, kde sa nebojí odhaliť akné, neoholené nohy, či uplakanú selfie.

"To všetko je podľa kontroverznej Emy Müller cestou k sebaláske, ktorú sa snaží vštepovať mladým ženám prostredníctvom online platformy, kde má množstvo fanúšikov, čo značí o tom, že jej poslanie má skutočne zmysel. Heslo mladej aktivistky "Som Bohyňa" kričí do sveta množstvo fanúšičiek a jej úprimnosť a realitu oceňujú aj staršie ročníky. Vo svete Emy Müllerovej skrátka nejde o to byť dokonalou, ale o to byť ženou so všetkým, čo k tomu patrí. Podľa tejto filozofie sme skrátka všetky bohyne bez rozdielov," píše sa na stránke www.emma.pluska.sk.

Len nedávno potešila svojich sledovateľov a sledovateľky milou fotografiou, ktorá mnohým hneď vyčarila úsmev na perách. Na nej ju môžeme vidieť odlíčenú, s akné a so strapatnými vlasmi. Napísala k nej: "Nálada dňa: zlaď sa s doplnkami...".