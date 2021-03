Mnohí nemali také šťastie ako on, a preto za ich životy cíti zodpovednosť. Dávid (23) vyrastal v detskom domove rok a pol, no vďaka novej milujúcej rodine sa odtiaľ dostal. Deťom z marginalizovanej rómskej komunity teraz pomáha už rovnako dlhý čas. To, že získal ocenenie Dobrovoľník roka teda nie je žiadna náhoda.

Na náhody vlastne vôbec neverí. Jolanu Nátherovú z Občianskeho združenia Nádej deťom si všimol na pochode za Jána a Martinu v roku 2019, kde bola poslednou rečníčkou. Poslúchol svoju intuíciu a oslovil ju. „Slovo dalo slovo a už o týždeň som bol pozvaný ako sprievod pre deti na výlet do Bratislavy. Už vtedy som sa s nimi cítil veľmi príjemne a vedel som, že toto je práca pre mňa,“ vraví dobrovoľník organizácioe Srdce na dlani.

Občianske združenie pomáha deťom z marginalizovanej rómskej komunity. Svoje aktivity zameriava na rozvoj ich osobnosti. „Niekedy im chýba motivácia a nádej. Mnohé z nich totiž žijú v prostredí, v ktorom nemajú vzor. S Nátherovcami sa im preto snažíme ukázať, že aj oni majú vo svete nejaké miesto,“ hovorí Dávid.

Celkovo 84 detí je rozdelených do troch skupín podľa veku. S najmladšími Dávid pracuje hravou formou. Tvrdí totiž, že ako predškoláci zatiaľ všetko vnímajú prostredníctvom zmyslov. S najstaršími zase cez leto precvičoval prezentačné zručnosti. To, že sa niektoré z nich rozhodli pokračovať v štúdiu na strednej škole, pokladá za veľký úspech. „Chcel by som, aby si našli zameranie, ktoré ich baví, lebo bez toho človek nemôže byť šťastný,“ dopĺňa.

Aj sám Dávid má rómske korene, pričom jeho biologickí rodičia ho už v rannom veku zanechali v detskom domove. Na tých adoptívnych mal však veľké šťastie. „Som im vďačný, že sa nebáli ísť proti prúdu a adoptovali si rómske dieťa. Cítim, že som mal šťastie, ktoré ostatné deti nemali. Vnútorný hlas mi preto hovorí, že im musím pomáhať,“ hovorí.

Rómske deti ho bavia svojím humorom a iniciatívou. „Okrem toho sú vďačné. Dojalo ma, keď sme im doniesli sirupovú vodu a lízanky a oni si ich do nej začali namáčať, aby boli ešte sladšie. Vtedy som si uvedomil, že vedia využiť všetko, čo majú,“ vraví dojatý Dávid. „Vďaka nim som sa naučil žiť pre moment. V rómskom jazyku totiž ani neexistuje výraz pre slovo budúcnosť,“ usmieva sa.

Dávid si je vedomý, že rómska otázka Slovensko rozdeľuje. Dokonca aj on sám sa už stretol s diskrimináciou. „Deti, ktoré bývajú diskriminované, ľuďom postupne prestanú veriť a to je to najhoršie, čo sa môže stať,“ hovorí smutne. Tento problém sa podľa neho vyrieši až vtedy, keď verejnosť prestane vnímať ľudí okolo stereotypne a na Rómov sa bude nazerať ako na jednotlivcov a nie na skupinu.