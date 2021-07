Novým riaditeľom Záchrannej služby Košice (ZSKE) je Dušan Kožuško. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.

"Ministrom zdravotníctva SR bol vymenovaný do funkcie riaditeľa, štatutárneho orgánu ZSKE, na dobu určitú do obsadenia miesta úspešným uchádzačom výberového konania, najdlhšie do 31. decembra 2021," informovala. Dôvody odvolania doterajšieho riaditeľa Bystríka Muchu nešpecifikovala.

Ako pre TASR potvrdil hovorca ZSKE Viktor Wurm, minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) odvolal Muchu z funkcie riaditeľa v stredu (30. 6.). Toho koncom vlaňajšieho mája na dobu určitú vymenoval do funkcie vtedajší minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽANO).

Mucha následne v októbri minulého roka uspel vo výberovom konaní. Za posledných šesť rokov ide o šiestu zmenu vedenia ZSKE.