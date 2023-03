Ďalšia ZÁBAVKA na Donovaloch: Pozrite, čo tam chcú POSTAVIŤ ZA 1,5 MILIÓNA!

Ponad obec Donovaly by mohla viesť nová gravitačná lanová kĺzačka, štartovacia stanica takzvanej zipline dráhy by sa mala nachádzať pod vrcholom Nová hoľa. Za zámerom stojí spoločnosť GOIMPEX Bratislava, prevádzkujúca tunajšie lyžiarske stredisko. Vyplýva to z materiálov predložených na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).