V popradskom lome sa dnes popoludní utopil 39-ročný muž, ktorý sa tam prišiel so skupinkou potápať. Prípad už vyšetruje polícia.

Ide už o druhe úmrtie v tomto lome za posledných niekoľko týždňov. Koncom júna sa na rovnakom mieste utopil iba 18-ročný chlapec. Dnes si vodná nádrž našla bohužiaľ ďalšiu obeť. Je ňou 39-ročný potápač.

"Všimol som si že oživujú. Prišli policajti, sanitka s pomocou člna vyťahovali potápačskú výstroj," povedal podľa TV JOJ svedok Ján, ktorý sedel na druhom brehu. Hasiči a záchranári údajne bojovali o život muža takmer hodinu.

"Záchranári mali k dispozícii resuscitačný prístroj, takže my sme len pomáhali. Oživovanie trvalo 40 minút," uviedol veliteľ zásahu OR HaZZ Poprad Pavol Gavlák. Ešte pred príchodom záchranárov sa potápačovi snažili pomôcť okoloidúci aj policajti, no márne.

Podľa svedkov sa muž pri potápaní od svojej skupinky sám z ničoho nič oddelil. Ostatní chlapi po pár minútach všimli, že niečo nie je v poriadku, rýchlo k nemu doplávali, no ten už nereagoval. Vytiahli ho z vody a zalarmovali záchranku.

Doposiaľ nikto neutsí, čo konkrétne sa mu stalo. Prípadom sa už zaoberá polícia.

Správu budeme aktualizovať.