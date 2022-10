Hrozivá udalosť sa stala v pondelok o pol ôsmej ráno. Na zastávke sa v tej chvíli nikto nenachádzal a zranenia neutrpel ani vodič. Našťastie nešlo oproti ani žiadne vozidlo, keďže sa auto vyrútilo v plnej rýchlosti do protismeru. Udalosť vyšetruje Okresné riaditeľstvo PZ v Leviciach.

Ako priblížil starosta obce Hrkovce Gejza Nagy, v tomto prípade išlo o šťastie v nešťastí. Keďže ide o cestu 1. triedy, táto autobusová zastávka je frekventovaná, a len pár minút pred udalosťou tu ešte cestujúci čakali na autobus.

“Poľský manželský pár zaspal počas jazdy a vrazili autom do zastávky. Mali šťastie, lebo je to taká laminátová zastávka, takže práve to stlmilo samotný náraz. Mohlo dôjsť k obrovskej tragédii, keďže len 10 minút predtým odišli cestujúci do Levíc a 10 minút na to zas prišiel autobus,” hovorí Nagy s tým, že sa tu najčastejšie schádzajú pracujúci ľudia smerujúci do Levíc a Dudiniec, študenti ani veľmi nie.

