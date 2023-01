Hliadka po príchode k oznamovateľovi zistila, že oznámenie sa zakladá na pravde a naozaj včera (dňa 24. januára) krátko pro 15.00 hodine napadol medveď 29-ročného muža nad Kanianskymi lazmi, na lesnej ceste. Medveď sa pri mladom mužovi objavil počas behu a pohrýzol ho.

Napadnutý muž polícii uviedol, že asi 6 km od nového cintorína, na lesnej ceste sa pred ním náhle objavil medveď. Išlo o mláďa približne do 100 kg. Po tom ako ho medveď napadol a jemu sa podarilo ujsť do bezpečia, zavolal svojej mame a následne sa presunul do Bojnickej nemocnice, kde mu bola rana ošetrená.

Mladý muž polícii uviedol približnú polohu, kde sa medveď nachádzal podľa údajov z mobilného telefónu. Našťastie zranenia, ktoré po útoku našej najväčšej šelmy utrpel neboli život ohrozujúce a bol prepustený do domáceho liečenia.

O útoku medveďa bol vyrozumený starosta obce Kanianka a aj Zásahový tím pre medveďa hnedého, ktorému je polícia v prípade potreby ochotná poskytnúť súčinnosť.

V Kanianke však nie je výskyt medveďov nezvyčajný. Už v máji vlani upozornila obec na výskyt medvedice s mladými, ktorá sa pohybuje v blízkosti lyžiarskeho vleku.