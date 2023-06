Novozámačanka Erika takmer každý deň chodievala po práci na bicykel, avšak jeden večer sa už domov nevrátila. Nehoda, ku ktorej došlo koncom marca, vzbudzuje stále mnoho otáznikov. Vodič dodávky zrazil cyklistku Eriku zozadu, keď smerovala na obec Bajč, no po zrážke jej neposkytol prvú pomoc a z miesta nehody bezcharakterne ušiel. Skončila v priekope, kde zostala niekoľko dlhých hodín, čo ešte výrazne zhoršilo celkový stav. Tam ju našli až na druhý deň ráno okolo siedmej hodiny. To, ako k nehode došlo, si vôbec nepamätá. Spomína si len na trasu, ktorú absolvovala a celú situáciu len do momentu, keď došlo k zrážke.

“Potom som sa už len zobudila v nemocnici. Niekto stál nado mnou a povedal, že ma zrazilo auto a že všetko bude v poriadku. Potom som ešte zaspala a možno na piaty deň som sa zobudila znova,” opísala čo sa stalo, Erika, ktorá za obdobie strávené v nemocnici prežila rôzne stavy a nálady - lepšie dni, ale i plné pochybností o tom, či sa jej zdravotný stav zlepší. Práve tým, že jej nikto niekoľko hodín po nehode neposkytol prvú pomoc, sa u nej okrem iného prejavili aj komplikácie s obličkami a pľúcami. Mala mnohopočetné poranenie organizmu cez tvárovú časť, hrudník, vnútrobrušné a vnútrohrudné orgány i panvu a ďalšie problémy, ktoré sa postupne začali prejavovať. Prešla si niekoľkými operáciami a liečbou, no výrazne jej pomohol aj jej optimizmus.

