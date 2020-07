Viete, čo sa stalo vo vašom okolí či v iných regiónoch Slovenska? Ponúkame vám prehľad toho, o čom by ste dnes mali vedieť. Napríklad, že agresor z bratislavskej MHD si odsedí tri roky v base. Viac sa dočítate na webe pluska.sk v sekcii Regióny a Krimi.

Krajský súd rozhodol o treste pre agresora z MHD

Mladíka priviedli pred sudkyňu v putách priamo z väzby. Zdroj: archív

Bratislava - Krajský súd dal bodku za kauzou napadnutia staršieho páru v bratislavskej MHD z mája 2019. Stanislavovi Grundzovi (19) potvrdil trest, ktorý mu udelil prvostupňový súd. Mladíka priviedli pred sudkyňu v putách priamo z väzby. Počas pojednávania trval na svojej nevine a neustále skákal niekomu do reči. Napokon však zníženie trestu nedosiahol. V máji mu Okresný súd Bratislava IV naparil za zločin vydierania tri roky nepodmienečne.Grundza sa odvolal, včera však senát Krajského súdu v Bratislave verdikt potvrdil. Navyše musí absolvovať ochranné psychiatrické liečenie ambulantnou formou. Po odchode zo súdnej siene odsúdený neudržal nervy na uzde: „Mám to v r..., nie je to doživotie, život ide ďalej.“ Jeho komplic Ondrej Ánoši dostal za ublíženie na zdraví, výtržníctvo a vydieranie štyri roky natvrdo.