Bratislava Počas nedele na Slovensku pribudol jeden prípad nákazy novým koronavírusom. Celkovo krajina doteraz eviduje 1902 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Pozitívne testovaná bola žena v okrese Prešov. Laboratóriá v nedeľu vykonali 279 testov, z ochorenia sa už vyliečilo 1493 ľudí, v nedeľu nepribudli žiadni vyliečení. Hospitalizovaných je 13 pacientov, u siedmich bolo ochorenie COVID-19 potvrdené. Na JIS sú traja pacienti a na umelej pľúcnej ventilácii jeden.

Trenčín Nové úseky cyklotrás v Trenčíne spoja centrum mesta s najväčším mestským sídliskom Juh a s časťou Zámostie na pravom brehu Váhu. Cyklotrasa na Palackého ulici prepojí sídlisko Juh s centrom a tiež so Zámostím cez železničný most ku križovatke Bratislavská – Žabinská, ktorá priamo nadväzuje na Zlatovskú ulicu. Na Palackého ulici bude 380 metrov dlhý jednosmerný cyklopruh, od chodníka oddelený mobiliárom s 58 kvetináčmi pre stromy, kry, trávy. Ráta sa tam aj s lavičkami so stojanmi na bicykle. V križovatke Bratislavská – Žabinská sa vybuduje nasvietený priechod pre chodcov a cyklistov, ďalej podfarbený priechod pre cyklistov cez cestu a plne bezbariérový úsek cyklotrasy.

