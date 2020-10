Sme ako sardinky v konzerve! Bratislavčania sa rozčuľujú nad preplnenou mestskou hromadnou dopravou. Ľudia sú natlačení na seba, o rozostupoch môžu iba snívať. Pomohlo by viac vozidiel alebo počítanie cestujúcich, no ani jedno riešenie nie je momentálne reálne! Ako je to s MHD u vás?

Problémy s prepchatými autobusmi či električkami boli aj v minulosti, vtedy to však neprekážalo ako teraz, keď sa pre koronavírus musia dodržiavať povinné 2-metrové rozostupy. Kto však nemá auto, inú možnosť ako cestovať MHD nemá!

Cestujúcich je menej len o tretinu

„Aktuálne vozíme 70 percent cestujúcich oproti minulému roku, ale aj tak premávame v režime „školský rok“, čím poskytujeme cestujúcim väčší komfort. Navyše vzhľadom na to, že viaceré univerzity zaviedli dištančné štúdium, vo vozidlách bude výrazne menej študentov, a teda viac voľnej kapacity vozidiel. Až 95 percent odchodov z jednotlivých zastávok spĺňa náročné štandardy, zvyšné odchody môžu byť v špičkách, napríklad z dôvodu zdržania alebo meškania, plnšie,“ povedala hovorkyňa Dopravného podniku Bratislava Ľubica Melcerová.

Čo sa týka obmedzenia počtu cestujúcich, problém je v logistike takéhoto opatrenia. „Nie všetky vozidlá sú vybavené systémom automatického počítania cestujúcich a navyše v každom vozidle by musel byť niekto, kto cestujúcim oznámi, že viac ich už do vozidla nastúpiť nesmie. Keďže v našich vozidlách sa nastupuje a vystupuje všetkými dverami (počas pandémie s výnimkou predných dverí na autobusoch a trolejbusoch - pozn. redakcie), bolo by na frekventovaných zastávkach problematické určiť, ktorý cestujúci už nemôže nastúpiť. Vznikali by konflikty a zdržania spojov,“ vysvetlila ďalej hovorkyňa bratislavského dopravného podniku.

Zachovajú štandardný režim

Žiadny podnet obmedziť počet cestujúcich vo vozidlách ani posilniť spoje neplánujú ani v Košiciach. „Obsadenosť vozidiel je primeraná vzhľadom na dopravné špičky. V súvislosti s preplnenosťou vozidiel neevidujeme žiaden podnet či sťažnosť od cestujúcich a rovnako ani hlásenia od vodičov. Uvedomujeme si súčasnú hraničnú situáciu, avšak momentálne nemáme technické ani finančné prostriedky na to, aby sme pristúpili k posilňovaniu spojov. Zároveň však predpokladáme odlev cestujúcich z dôvodu prechodu vysokoškolských študentov na dištančnú formu štúdia, čím sa situácia výrazne zlepší,“ informovala hovorkyňa DPMK Vladimíra Petrušová.

O zmene prevádzky prímestskej autobusovej dopravy neuvažuje ani bratislavská župa. „Pokiaľ nepríde k prerušeniu vyučovania v školách či výroby u významných zamestnávateľov v regióne, je potrebné zachovať štandardný režim,“ informovala hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja Lucia Forman.

Vyjadrite svoj názor v komentároch i ankete pod článkom

Anketa Akú máte skúsenosť s MHD? Je to strašné, jazdíme natlačení, tesne jeden vedľa druhého. 70%

Je to zlé. V dopravných špičkách sú vozidlá prepchaté, trošku sa to zmierni mimo špičku. 3%

Malo by to byť lepšie, častokrát sú vozidlá MHD preplnené. 2%

Ako kedy - občas idem preplneným spojom, inokedy je to v pohode. 12%

U nás je to ešte celkom v pohode, MHD preplnená nie je - iba výnimočne. 13% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Mohlo by vás zaujímať: