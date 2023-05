Rodák z Levíc, ktorý ale žije celý život v dedinke Sklené Teplice (okr. Žiar nad Hronom), patril v rámci svojho zamestnania v miestnych kúpeľoch pod technický úsek. Nastúpil sem v roku 1965 ešte ako 30-ročný a dostal sa sem úplnou náhodou. Raz sa do tejto obce išiel previezť na motocykli a napadlo mu, že sa zastaví na riaditeľstve a opýta sa, či nemajú nejakú prácu pre stolára.

“Som totiž vyučený stolár. Povedali mi, že tu jedného majú, ktorý je ale zároveň vedúcim technického oddelenia, či si trúfam aj na takúto prácu. Vraj on už ide do dôchodku a budú so mnou počítať. Aj som na to zabudol a po čase mi prišiel papier, že môžem nastúpiť,” začína svoje rozprávanie Ladislav Máčaj. Napokon miesto prijal, presťahoval sa do Sklených Teplíc a postavil si tu dom, kde žije dodnes so svojou rodinou.

V období, keď nastúpil, bolo na technickom oddelení 17 pracovníkov a po troch mesiacoch sa ho správca opýtal, čo by bolo podľa neho vhodné v kúpeľoch vylepšiť. “Kúrilo sa tu len lokálne a tak som navrhol, aby sme začali využívať akumulačné pece. Tak sme to aj urobili. Ďalšia dôležitá vec - Banský kúpeľ, ktorý sa tu nachádza, nebol určený na celoročnú prevádzku, iba letnú. Tak sme tu vybudovali kotolňu a priestor vykurovali, aby sa mohol využívať aj v zime,” hovorí.

Čo sa mu ešte podarilo vytvoriť, si prečítajte na ďalšej strane: