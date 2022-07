Áno, platí všeobecné pravidlo, že svetlé farby pridávajú na objeme a rozširujú. Tmavé farby naopak zužujú a zoštíhľujú. Ale v lete v nich môže byť nepríjemne teplo. Takže ako to vyriešiť? Stylistka Andrea Ziegler vám vysvetlí, ako oblečenie v svetlých farbách postavu opticky predĺži a zoštíhli.

Áno, svetlé farby nemusia vyslovene rozširovať. Veľa však závisí od strihu a materiálu. Strih by mal lichotiť postave a materiál by to mal celé podporiť. Veľakrát môže mať oblečenie dobrý a vyhovujúci strih, ale celkový výsledok pokazíte práve nevhodným či nesprávnym výberom materiálu. Toto je základ výberu farebnosti oblečenia, nemusíte sa nutne fixovať na tmavú farbu a odmietať svetlú.

Hviezdy v prekrásnych róbach z Gala amfAR v Cannes. Zrejme až takto sa nedoviažete, al máme pár tipov, ako zažiariť v svetlých farbách. Zdroj: IG/@amfar

Ako svetlé farby zužujú

Jednoducho: správnou kombináciou, dobrým strihom a materiálom. Treba si tiež uvedomiť, že u každého to funguje inak, veď každý sme jedinečný originál. Svetlé farby musia ladiť aj s vašou osobnosťou a povahou, potom bude výsledok na parádu.

Dôležitá je proporčnosť

Buďme konkrétni. Učiteľka Diana má typ postavy hruška. Ramená má užšie ako boky, tvarovaný pás. Konfekčnú veľkosť v spodnej časti postavy má 42, vo vrchnej 38 – 40.

Ideálom ženskej postavy by nemali byť miery 90-60-90, ale skôr proporčnosť. Pretože biele šaty Diane sedia, aj osobnostne. Má rada ženskú módu s nádychom romantiky. Šaty strihom pekne tvarujú Dianine krivky a vôbec neprekáža, že sú biele. Postava získava súmernosť, nič nie je širšie. Ramená a boky sú v jednej línii s definovaným pásom.

Tón v tóne

Zvoľte oblečenie tón v tóne, kde bude vrchná a spodná časť ladiť materiálovo aj farbou. Zdroj: Andrea Ziegler

Platí aj ďalšie všeobecné pravidlo, že tón v tóne vie postavu opticky predĺžiť aj zoštíhliť. Dosiahnete to napríklad tak, že lichotivý a postave padnúci strih sukne spojíte s vhodným vrchným dielom. Mali by byť zladené nielen farebne, ale aj materiálovo.

Tón v tóne môžete využiť pri oblečení so sukňou i nohavicami. V tomto prípade je odtieň trička zladený s farbou nohavíc. A celé to vieme ešte zdôrazniť ladením s farbou topánok.

