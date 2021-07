Kto sa o nič nestará, toho nič netrápi. Všetko je to pekné až na to, že Jaromír Meriač (80) takto zmýšľať nedokáže. Rodák z Valče už postavil pamätník obetiam, ktoré zomreli vo vypálenej osade Brčná, či opravil hodiny na kostolnej veži vo Valči, ktoré teraz idú na sekundu presne.

Teraz stavia pamätník trinástim Valčanom, ktorí zahynuli počas prvej svetovej vojny. To všetko vďaka svojej vnímavosti, ktorú chová k histórii a regiónu ako takému.

Asi aj preto je jeho najnovší vynález len pre vnímavých. Ručne namaľovaný orloj znázorňuje zemeguľu po 49. rovnobežku. „Je to úplne nenápadná mašinka, ktorá pracuje na elektrinu. Každé dve hodiny sa pootočí o dva poludníky a raz za dvadsať hodín sa obíde okolo svojej osi. Valča je pred pozorovateľom vždy napoludnie,“ vysvetlil Jaromír Meriač.

To, že orloj nepresahuje 49. rovnobežku, však nie je žiadna náhoda. Pretína mestá Regensburg, Chalons en Champagne, predmestie Paríža, ostrov New Fouland, väčšinu kanadsko-americkej hranice od jazera Lake of the Woods až po Vancouver. Prechádza aj cez Pacifik, súostrovie Kurily, ostrov Sachalin, ruské mestá Sovetskaja Gavan či Birakan, ale aj Prešov, hrebeň Nízkych Tatier a nenápadnú obec na Turci. Valčianka Jana o tom vie svoje. „Ide priamo cez našu krajčírsku dielňu. Denne cez ňu teda prejdem nespočetne veľakrát,“ usmieva sa.

„Ako dvanásťročný som tú rovnobežku našiel v strašne starom atlase, ale najprv mi vychádzala na most. Tak som zobral otcov bicykel a išiel som ju hľadať,“ opísal zrod nápadu Meriač.

Rovnobežku sa mu však podarilo nájsť až vďaka moderným technológiám. „S odstupom času, asi o päťdesiat rokov, sa mi tá myšlienka vrátila a vďaka GPS som našiel, že je to tu. Zavolal som aj kamarátke geodetke, ktorá to zamerala satelitom a potvrdilo sa mi, že je to na tejto ceste,“ doplnil.

S Janiným krajčírstvom, cez ktoré rovnobežka prechádza, susedí aj pohostinstvo jej syna Martina. A tak z toho vznikla aj celkom dobrá reklama: „Zastav sa pútniku. Prechádzaš cez rovnobežku 49.00 000 severnej zemepisnej šírky. Preto: Starosti si odlož bokom, zalej naším pivným mokom,“ hlása tabuľa pri orloji. „Už sa tu začínajú zastavovať turisti a obzerajú, čo tu máme,“ dopĺňa spokojná Jana.