Ak sa chystáte v najbližších dňoch do Tatier, svoj výlet dobre zvážte. Pred výstupom do hôr je najlepšie prečítať si odporúčania horskej služby a riadiť sa nimi.

Vo Vysokých Tatrách napadlo po poslednom snežení od 10 do 30 centimetrov nového snehu, no nafúkaného je miestami omnoho viac. Upozorňuje na to Horská záchranná služba (HZS), podľa ktorej je pohyb v takomto teréne fyzicky veľmi náročný.

Zároveň pripomenula, že v Tatrách platí tretí stupeň lavínového nebezpečenstva. Na hrebeňoch sa tiež vytvorili preveje a chodníky sú miestami vyfúkané do tvrdých ľadových úsekov.

Horskí záchranári zároveň na svojej internetovej stránke uviedli, že dôrazne neodporúčajú používať v zimnom období úsek chodníka – magistrály rázcestie Trigan – Popradské pleso s červenou značkou. Bezpečnou alternatívou je podľa HZS zelený turisticky značkovaný chodník.

