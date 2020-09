Informovala o tom hovorkyňa Železníc SR (ŽSR) Ria Feik Achbergerová, píše portál webnoviny.sk.

Cestujúci sa musia pripraviť na tieto výluky:

Na trati Levice – Kalná nad Hronom – Lok bude výluka 28. a 30. septembra v čase od 8:40 hod. do 13:30 hod. a 29. septembra v čase od 8:40 hod. do 15:30 hod. Na trati Hnúšťa – Tisovec 28 až 30 septembra od 8:10 hod. do 11:50 hod.

Cestujúci sa zdržia aj na trati Hronská Dúbrava – Bartošova Lehôtka 28. až 29. septembra od 7:15 hod. do 15:30 hod.

Vlaky na trati Lietavská Lúčka – Rajec nebudú premávať 29. septembra od 9:00 hod. do 15:00 hod.. Výluka bude na trati Čadca – Čierne pri Čadci – Skalité od 1. do 2. októbra od 7:30 hod. do 10:00 hod.

Vlaky nebudú premávať ani na trati Fiľakovo – Prša 2. októbra v čase od 8:00 hod. do 10:00 hod. a 10:20 hod. do 14:40 hod.. Taktiež na trati Trnava – Nemčanka 1. do 2. októbra v čase od 09:20 hod. do 13:30 hod.

Na trati Nitra – Ivanka pri Nitre od 29. septembra do 1. októbra v čase od 08:25 hod. do 14:40 hod. a tiež na trati Štrbské Pleso – Štrba od 06. júla v čase od 08:10 hod. nepretržite až do 31. januára 2021 do 18:00 hod.

Článok pokračuje na ďalšej strane.