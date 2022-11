Bratislavská Incheba bude od 1. do 19. decembra opäť hostiť Dni Vianoc plné nápadov, dekorácií a inšpirácií. ​Tu nájdete na jednom mieste všetko, čo počas adventu potrebujete a tiež darčeky pre celú rodinu.

Čarovnú atmosféru blížiacich sa vianočných sviatkov, tipy na klasické aj originálne darčeky, krásne handmade výrobky, špeciality na sviatočný stôl aj tradičné remeslá od 1. do 19. decembra prináša obľúbená predajná výstava Dni Vianoc v bratislavskej Petržalke.

Svoj tovar tu ponúkne stovka výrobcov, predajcov, drobných živnostníkov a remeselníkov zo Slovenska, Česka, Indie, Poľska, Talianska a Tuniska.

V sobotu zoberte deti na bábkové divadlo

Každú sobotu navyše spríjemní Drevené divadlo – rozprávkové predstavenie s nádhernými drevenými bábkami. Keďže k Vianociam neodmysliteľne patria rozprávky, návštevníkov každú sobotu (teda 3., 10. a 17.12.) vždy o 15:00 privíta rozprávkové drevené bábkové divadlo. Príbeh o čertovi a Káči návštevníkom herci predvedú podobe, ako ho hrávali starí bábkari pred storočiami. Predstavenie trvá 50 minút a končí sa veľkou tancovačkou detí.



V ponuke predajcov budú samozrejme zastúpené praktické darčeky ako oblečenie, obuv, doplnky do interiéru, kozmetika, knihy či doplnky pre domácich miláčikov, ale aj hodnotnejšie darčeky ako kožené výrobky, kožušiny či bižutéria.

Varechy, sviečky z vosku aj prírodné ozdoby

Lákadlom sú už tradične remeselné výrobky z dreva, drôtu, slamy. Vianoce si môžete ozvláštniť sviečkami z včelieho vosku a krásnymi prírodnými vianočnými ozdobami. Tie na Dni Vianoc v Inchebe prináša Združenie cechov historických remesiel, ktoré tak poskytne aj pohľad na slovenské Vianoce kedysi. Ponuku doplnia lákavé špeciality na vianočný aj predvianočný stôl.

Nájdete tu aj dizajnérske kúsky

Víkendy budú patriť handmade tvorcom a dizajnérom, ktorí sa pochvália originálnymi a hodnotnými ručne vyrábanými predmetmi.

Vstupenka vám môže vyhrať darček

Dni Vianoc v Inchebe štartujú 1. decembra a potrvajú až do 19. decembra. Vstupenku v cene 2 eurá si môžete kúpiť priamo v pokladni výstavno-kongresového centra, ale aj vopred v sieti Predpredaj.sk.

Deti do 6 rokov majú vstup zadarmo.

So vstupenkou sa na mieste môžete zapojiť do žrebovania o ceny, ktoré do súťaže venovali niektorí predajcovia.