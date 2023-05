V Novom Meste nad Váhom žila kedysi jedna z najväčších židovských komunít na Slovensku. Počas 2. svetovej vojny však väčšinu z nich odvliekli do koncentračných táborov. Hroby ich predkov zostali napospas osudu. Tie v Novom Meste nad Váhom sa nevyhli krutej likvidácii, keď ich v 60. a 70. rokoch minulého storočia spolu so starým cintorínom zrušili a zrovnali so zemou. Dnes je v miestach, kde stával cintorín park a nové bytovky.

Starý cintorín nemal len židovskú, ale aj katolícku a evanjelickú časť a rozlohu 20-tisíc metrov štvorcových. Dodnes niektorí skôr narodení Novomešťania s hrôzou spomínajú na to, ako bager vyberal spolu so zemou aj kusy ľudských kostí. Za obeť lyžiciam bagra vtedy padlo približne 10-tisíc hrobov. Zachovala sa len nepatrná časť židovských náhrobných kameňov v ohradenej časti. Viaceré z tých, čo sa nevyhli likvidácii pochádzali ešte z roku 1700, na mnohých bol symbol kmeňa Levitov či Dávidova hviezda. Tie novšie boli vyrobené zo švédskej žuly aj vzácneho mramoru.

Niektoré pieskovcové skončili aj v Podjavorinskom múzeu, čo sa stalo s tisíckami ďalších nie je známe. Isté je len to, že zopár z nich, rozbitých a zlámaných na niekoľko kusov sa predsa len zachovalo. Tie ešte rozrezali na menšie kusy o veľkosti dlažobných kociek a neskôr ich použili na vydláždenie chodníka pri katolíckom kostole v Novom Meste nad Váhom.

Dnes mnohí Novomešťania vôbec netušia, že keď kráčajú popri kostole, chodia aj po židovských náhrobných kameňoch. Doteraz je na jednej dlažobnej kocke vidieť hebrejské písmeno Šin. "Tam ich bolo viac. Keď sa robil chodník, materiál, ktorý zostal zo židovských pomníkov sa použil tam. To boli krásne veľké, žulové pomníky. Po zrušení starého cintorína sa uvažovalo čo s nimi. Vtedy nebola nejaká úcta k týmto veciam a jednoducho ich takto zúžitkovali," povedal historik Jozef Karlík.

Ten vraví, že takto sa zúžitkovali žulové pomníky. Staršie, pochádzajúce ešte z 18. storočia, ktoré boli kamenné oblúkové, sa odpratali zo sveta tiež. "Keby sa to dalo vrátiť naspäť, tak by sa nezrušil ten cintorín, ale bohužiaľ stalo sa. Keď už to ale spravili, mali dlažobné kocky z náhrobných kameňov aspoň uložiť tak, aby tie písmená nebolo vidieť, lebo nikto by na to nikdy neprišiel," hovorí so smútkom v hlase J. Karlík, ktorý pracoval v minulosti ako vedúci novomestského múzea a dnes je zamestnaný na novomestskom Mestskom úrade.

Ten vraví, že ešte v čase, keď pracoval v múzeu, zvykol chodiť zo stanice peši a pred 25-rokmi si so zdesením všimol, po čom vlastne kráča. "Tam bolo vtedy toho oveľa, oveľa viac. Povedal som o tom mojim katolíckym priateľom, s ktorými som pracoval a oni zariadili, aby sa niečo vymenilo. Ale nevymenilo sa všetko," uzavrel J. Karlík. Doposiaľ zostal na chodníku 1 kameň s viditeľným nápisom v hebrejčine a ďalšie, dokonale hladké a tmavé kamene, ktoré tiež pochádzajú zo židovských náhrobkov.

Ďalšie kamenné kocky z chodníka zmizli a nahradil ich na niektorých miestach aj betón. "Kedysi ich tu bolo veľa, boli hladké, vybrúsené, viaceré mali na sebe písmenká a ornamenty. Tie zmizli, alebo ich otočili tak, aby nebolo nápisy vidieť a aby sme nevedeli po čom stúpame. My skôr narodení však vieme, vždy som sa snažila kráčať tak, aby som nestúpala po tých tmavých lesklých kockách, tie boli z náhrobkov," hovorí si obyvateľka Nového Mesta nad Váhom Anna (81). Chodník sa teraz vedenie Nového Mesta nad Váhom rozhodlo zrekonštruovať. Uzavrieť kvôli rekonštrukcii ho mesto plánuje na dva tri týždne.

František Mašlonka, primátor Nového Mesta nad Váhom vraví, že dlažobné kocky zo židovských náhrobných kameňov mesto zachráni. Dokonca plánuje zamestnať aj brigádnikov, aby pozreli každú vytiahnutú kocku zvlášť a tie z náhrobkov odložili bokom. "V súčasnosti sme ich už umiestnili na jedno miesto a pani riaditeľka Mestského kultúrneho strediska komunikuje so židovskou náboženskou obcou. Dohodnú sa s brigádnikmi, kocky prezrú každú zvlášť, vyberú z nich, ktoré sú z náhrobných kameňov, uvidíme, koľko ich bude a už riešime, čo s nimi urobíme," hovorí primátor mesta.

Jeden z návrhov F. Mašlonku je, že v parku Dominika Štubňu, kde nemilosrdne v 70. rokoch zrušili cintorín, vytvorí mesto miesto, kde sa kocky umiestnia aj s tabuľkou, odkiaľ pochádzajú. "Bolo by to vzdanie úcty všetkým, ktorí na tomto mieste, kde je dnes Park Dominika Štubňu ležali," uzavrel primátor.