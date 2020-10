Obdobie, keď ste viac doma, môžete jednoducho využiť pre svoje zdravie. Ak ste to doteraz nerobili, začnite si v októbri, ktorý je mesiacom boja proti karcinómu prsníka, robiť sami prevenciu. A potom v nej pokračujte. Je to dôležité.

Aj keď sa teraz všade hovorí o jedinom ochorení - COVIDE 19, tie ostatné neprestali existovať. Pacientiek s rakovinou prsníka je dnes na Slovensku viac, ako 30 000 a ich počet stále stúpa! Odhaduje sa, že ročne zomrie na rakovinu prsníka okolo 900 z nich.

Samovyšetrenie môže zachrániť až tretinu žien!

Pritom pravidelné samovyšetrovanie prsníkov a mamografický skríning môže u nás ročne zachrániť až 300 žien, aby nezomierali zbytočne!

Využime šancu mať zdravé prsia! Žiaľ, stále platí, že približne 30 percent žien s touto diagnózou na Slovensku je diagnostikovaných až v pokročilých štádiách rakoviny! Preto Pacientske združenie NIE RAKOVINE prichádza v októbri za ženami s osvetovou onkopreventívou pre celú rodinu, aby sa ženy, prípadne aj ich muži naučili hmatom rozpoznať v prsníku hrčku, s ktorou treba ísť k lekárovi.

Dobrovoľníčky, ktoré prekonali karcinóm prsníka, tento mesiac vysvetľujú ženám,

že každá má poznať svoje prsia a hrčky, ktoré sa v nich prirodzene vyskytujú, aby mohla včas zaznamenať odchýlku a ísť s ňou k lekárovi.

„Každá žena nad 20 rokov raz do mesiaca mala robiť samovyšetrovanie svojich prsníkov.

Len vďaka ich dokonalému poznaniu si všimne nebezpečné zmeny ako sú napríklad hrčky,

zhrubnutia, zmeny na koži prsníkov alebo výtok z bradavky,“prízvukuje Jana Pifflová Španková z aliancie NIE RAKOVINE.

Sledujte svoje prsia podľa tohto jednoduchého návodu. Zdroj: NIE RAKOVINE

Povedomie o tomto ochorení je napriek alarmujúcej situácii v našej krajine stále nízke. Nárok na preventívne mamografické vyšetrenie, ktoré je účinnou metódou prevencie rakoviny prsníka, má 1,33 milióna žien, ročne je to 650 000 žien. Na preventívnom mamografickom vyšetrení sa však zúčastňuje menej ako 30 percent žien. Ideálne by to malo byť aspoň 70 percent.

Skríning a mamografia

Mamografia je v súčasnosti jediná metóda, vďaka ktorej možno zachytiť aj včasné štádium tejto rakoviny. Skríningovým mamografickým vyšetrením prsníkov sa kontrolujú ženy, ktoré nepociťujú žiadne známky prítomnosti nádorového ochorenia prsníka.

Skríning znamená, že sa ženy určitej vekovej kategórie môžu zúčastniť na tomto masovom vyšetrení bezplatne. Mamografický skríning na kvalitných mamografických prístrojoch, s ďalšou kvalitnou dodatočnou diagnostikou znižuje mieru úmrtnosti na rakovinu prsníka u žien vo veku medzi 50. a 69. rokom, ktoré sú najviac ohrozenou skupinou, až o jednu tretinu!