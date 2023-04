Záujem o Spojené arabské emiráty (SAE) je medzi Slovákmi stále väčší! Najprv to bol pre nás exotický dovolenkový raj, neskôr výhodný nákup apartmánu v super lokalite a teraz aj dobrý zárobok! Našincov tu podniká stále viac. Pomáha im aj Sophia Fischer (22), dcéra slovensko–arabských rodičov.

Sophia vyrastala v dvoch odlišných kultúrach a ovplyvnili ju dva rozdielne svety. Takže kto iný by mohol pomôcť našim podnikateľom v Emirátoch ak nie ona? Je riaditeľkou pre Európu v spoločnosti Inreach Export Solutions, ktorá sídli v SAE. Spolu s obchodným partnerom úspešne nadviazali na rodičovské 27-ročné slovensko-arabské podnikanie a pomáhajú s ním aj našincom v exotickej cudzine.

Záujem Slovákov o podnikanie v Emirátoch sa zvyšuje aj vďaka tomu, čo nám arabská krajina dokáže ponúknuť. “Promptne zareagovala na celosvetovú situáciu a už v septembri 2020 otvorila svoje brány záujemcom z celého sveta. Od novembra 2020 ako prví v Arabskom zálive umožnili podnikateľom na svojom území vlastniť spoločnosti so 100-percentnou účasťou zahraničných partnerov, bez nutnosti mať vo firme lokálneho partnera či sponzora. Je pochopiteľné, že táto iniciatíva odštartovala masívnu vlnu otvárania obchodných spoločností v SAE,” vysvetľuje Sophia Fischer.

Sophia Fischer má slovensko-arabských rodičov, takže pozná oba svety. Zdroj: archív

Firma v Emirátoch má viacero výhod. Krajina je geograficky ideálne na polceste medzi Európou a Áziou. Žije tu zhruba 200 národností, takže nie je problém nájsť miesto na trhu. Veď Dubaj je pre obchodníkov akási obrovská výkladná skriňa. Nezanedbateľné sú aj podnikateľské výhody: žiadne dane z príjmu, z podnikania a zo zisku, len 5-percentná DPH, voľný dovoz a vývoz kapitálu. No koho by to nelákalo?

Sophia Fischer priznáva, že záujem našich podnikateľov o založenie firmy v SAE stúpol po výstave EXPO 2020. “Áno, Slováci sa viac snažia dostať na tunajšie podnikateľské trhy, ale stúpa aj záujem o investície do miestnych nehnuteľností,” potvrdzuje.

O čo je najväčší záujem

Už počas výstavy EXPO Slovensko zaujalo Arabov malými lietadlami, vírnikom či VRM simulátorom. Záujem o naše tovary trvá. Zdroj: PETRA SARTORIS

A s ktorými tovarmi majú Slováci úspech v Spojených arabských emirátoch? Veľmi žiadané sú naše minerálne vody, vegánske a fitnes produkty, výživové doplnky a náhrady stravy, ale aj zubné prášky a tablety. A hci arabské náboženstvo zakazuje alkohol, Slovákom sa v Emirátoch dokonca podarilo presadiť sa aj s vodkou.

Keďže v týchto končinách nie je núdza o majetných ľudí, ktorí majú radi originálne drahocennosti, veľký záujem je aj o unikátne šperky – napríklad košického rodáka Filipa Mlynarčíka. Jeho výtvory zdobia aj šaty arabskych princezien. Spojené arabské emiráty sú ideálne na obchodovanie aj v takých oblastiach ako je drevo, stavebné materiály, potravinárske produkty, elektroniku, ekotechnológie, ale aj hnojivá.

Poradia vám, ako na to

Samozrejme, každý, kto sa vyberie podnikať a obchodovať na cudzí trh, predsa len potrebuje trošku poradiť a pomôcť. Práve s tým slovenským podnikateľom pomáha spoločnosť Inreach Export Solutions.

Podľa Márie Beladič firma šetrí našim podnikateľom v SAE čas aj nervy. Zdroj: archív

Firma sa nesústreďuje na organizovanie veľtrhov a výstav a na slovenské zastúpenie na nich. Áno, pomôžu aj s tým, ale chcú najmä pomôcť našim podnikateľom rozbehnúť seriózne podnikanie v Spojených arabských emirátoch. “Poradíme im, ako sa pripraviť na vstup na trhy Emirátov, čo tam treba určite vedieť, akú konkrétnu stratégiu zvoliť a na koho konkrétneho sa obrátiť. Takto im ušetríme čas, financie a nervy. Pochopiteľne, pomôžeme im aj s registráciou spoločnosti a produktov v Emirátoch,” podotýka Mária Beladič, zástupkyňa firmy pre Slovensko.