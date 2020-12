Nechcete umelý stromček, no je vám ľúto, že sa musia rúbať tie živé? Tak si požičajte Droběnu, Matíska, Pyšnú princeznú, Saxanu či Romualda! Nie, nenasťahujú sa k vám herci, sú to mená vianočných stromčekov v kvetináči, ktoré si môžete požičať na dva týždne.

Matúš (34) a Lenka Masicovci (34) z Banskej Bystrice už dlhšie rozmýšľali, ako zabrániť rúbaniu živých stromčekov pred Vianocami. Inšpirovali sa na vianočných trhoch v Nemecku. „Pred úradnými budovami sme videli kvetináče, v ktorých boli ozdobené stromčeky,“ vysvetľuje Matúš.

Pred dvomi rokmi preto začali požičiavať vianočné stromy v kvetináčoch. A nápad sa stretol s veľkým úspechom. „Mnohým stromček prirástol k srdcu tak, že si práve ten požičali aj tento rok. Niektorí ho dokonca berú ako člena rodiny. Cez rok nám písali, ako sa má a boli šťastní, keď sme im poslali fotky. Jedna pani sa priznala, že si aj poplakala, keď mala stromček vrátiť,“ usmieva sa Matúš.

Niektorí chcú stále ten istý stromček, niektorí radšej každý rok iný. Manželia Masicovci ku stromčeku požičiavajú aj zápisník, do ktorého rodiny môžu napísať, aké Vianoce u nich strávil. Ľuďom sa páči, že si môžu prečítať zážitky stromčeka z minulých rokov. „Milý Žabí princ, svoje prvé Vianoce si strávil s nami tromi, vo Zvolene, v malom byte na deviatom poschodí,“ zapísala do denníka jedna z rodín.

Mená mali stromčeky najskôr klasické, no keď ich počet dosiahol 50, majitelia sa odviazali a siahli aj po menách ako Harry Potter či Hermiona. Každý stromček má svoje meno aj kvôli psychologickému efektu. Ľuďom tak prirastie viac k srdcu a lepšie sa oň postarajú.

Ako sa o stromček starať

O stromček sa však treba aj starať. Umiestniť ho treba do najchladnejšej časti izby. V žiadnom prípade nesmie byť krbe! Podľa Matúša by to totiž nemusel prežiť. Vianočný stromček treba aj pravidelne polievať. Záujemcovia si ho môžu nechať len dva týždne.

Môže stromčeku uškodiť zmena podmienok? „Stromček musí byť pred príchodom do domácnosti v aklimatizačnej hale. Počas zimy má totiž vegetačné obdobie, kedy naberá silu na nový rast. Keby sme ho dali zo zimy rovno do tepla a z tepla do zimy, mohol by sa svojím spôsobom zblázniť, pretože by začal rásť v zime a potom by si vyčerpal energiu na rast v lete. V podstate by sme ho zabili,“ vysvetľuje Matúš.

Ak je o stromček dobre postarané, môžu ho Masicovci prenajímať päť - šesť sezón. No a čo s ním bude potom? „Keď už bude príliš veľký na to, aby sa ľuďom zmestil do obývačky, ponúkneme ho na predaj - čiže si ho budú môcť zasadiť v záhrade, alebo si ho zasadíme my,“ hovorí Matúš. „Stromčeky by sme v budúcnosti chceli ponúknuť aj na výsadbu do parkov,“ dodáva.

Ak máte o stromček s kúzelným menom záujem, nájdete ho v projekt Požič strom. Môžete si vybrať jedličku alebo smrek - hoci na rozhodnutie už máte naozaj iba pár hodín. Na dva týždne vás požičovné stojí 39 až 80 eur, podľa druhu a výšky stromu. V Banskej Bystrici a vo Zvolene vám ho za poplatok dovezú, inak si poň treba prísť.

Na východnom Slovensku poskytuje takúto službu za podobných podmienok projekt Strom v kýbli.